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Солнечно и тепло. Погода в Крыму
иллюстрация: pxhere.com

Солнечно и тепло. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:17 18.05.2020

Завтра, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму сохранится сухая и солнечная погода.

Температура воздуха ночью 6-11°, на побережье до 14°; днем 21-26°, на побережье и в горах 15-20°. Ветер юго-западный умеренный. В последующие двое суток ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием холодного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Дневная температура воздуха постепенно понизится и в четверг 21 мая составит всего 13-18°, ночная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Солнечно и тепло. Погода в Крыму

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