Солнечно и тепло. Погода в Крыму

Завтра, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму сохранится сухая и солнечная погода.

Температура воздуха ночью 6-11°, на побережье до 14°; днем 21-26°, на побережье и в горах 15-20°. Ветер юго-западный умеренный. В последующие двое суток ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием холодного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Дневная температура воздуха постепенно понизится и в четверг 21 мая составит всего 13-18°, ночная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .