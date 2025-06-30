Солнце бушует — магнитные бури в июле

Две затяжные магнитные бури обрушатся на Землю в июле, прогнозирует Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

По данным ученых, первая двухдневная магнитная буря ожидается 10 и 11 июля, второй затяжной космический удар случится 22 и 23 июля. При этом во всех этих случаях уровень геомагнитных возмущений не превысит слабого значения G1.

Кроме того, магнитосфера будет неспокойной 7, 12, 13, 21, 28 и 29 июля. Однако в эти дни уровень возмущений не достигнет штормовых значений и останется в «желтом» секторе. Прогноз может меняться в зависимости от активности Солнца, уточняют ученые.

Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.

В период магнитных бурь врачи рекомендуют нормаль отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро.

источник: РИА Новости Крым