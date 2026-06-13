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Солнце летом опасно: как защититься от вредного воздействия

Солнце летом опасно: как защититься от вредного воздействия

Опубликовал: news-parser в Актуально 20:24 13.06.2026

В Крыму солнце светит почти весь год, но особенно много солнечных дней в летний период. Как защитить себя от вредного воздействия ультрафиолета – РИА Новости Крым рассказала врач-дерматолог, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Мединститута КФУ им. Вернадского Ирина Рычкова. Специалист добавила, что средства от солнца необходимо наносить за 15-30 минут до выхода из дома и обновлять каждые 2-2,5 часа при нахождении на открытом солнце. В летний период также следует полностью отказаться от солярия.

Если возникли какие-то жалобы, то необходимо сразу обратиться к врачу-дерматологу для проведения процедуры дерматоскопии для осмотра кожи, – отметила собеседница.

Последствия чрезмерного воздействия ультрафиолета на кожу – возможное развитие рака кожи, как базалиомы, базальноклеточного, плоскоклеточного рака кожи, так и меланомы – наиболее злокачественной и быстро распространяющиеся опухоли, предупредила врач-дерматолог.

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На случай, если по неосторожности все же было допущено агрессивное воздействие солнечных лучей, появилась краснота, боль или даже ожоги, гостья студии дала важные рекомендации.

источник: РИА Новости Крым

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