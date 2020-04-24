Солнышко вышло… начались «весенние» ДТП. Авария в Симферополе

Типичная «весенняя» авария в Симферополе: яркое солнце ослепило одного из участников движения, неуверенное действие, перестроение… Итог: две разбитые машины, травмы. К счастью, в этом ДТП на ул. Генерала Васильева в крымской столице никто серьезно не пострадал. А вот ВАЗ 2101 и «Hyundai Sonata» нуждаются в ремонте.

На месте аварии работали инспекторы ГИБДД и медики «Скорой». «Солнце в глаза» — лишь пояснение водителя иномарки. В любом случае, даже в условиях «самоизоляции», когда на улицах немного меньше транспорта, надо быть предельно внимательным. Тем более, весна…