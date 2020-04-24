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Солнышко вышло… начались «весенние» ДТП. Авария в Симферополе
Фото: ВК, Автопартнер Крым

Солнышко вышло… начались «весенние» ДТП. Авария в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:38 24.04.2020

Типичная «весенняя» авария в Симферополе: яркое солнце ослепило одного из участников движения, неуверенное действие, перестроение… Итог: две разбитые машины, травмы. К счастью, в этом ДТП на ул. Генерала Васильева в крымской столице никто серьезно не пострадал. А вот ВАЗ 2101 и «Hyundai Sonata» нуждаются в ремонте.

На месте аварии работали инспекторы ГИБДД и медики «Скорой». «Солнце в глаза» — лишь пояснение водителя иномарки. В любом случае, даже в условиях «самоизоляции», когда на улицах немного меньше транспорта, надо быть предельно внимательным. Тем более, весна…

Солнышко вышло… начались «весенние» ДТП. Авария в Симферополе

Фото: ВК, Автопартнер Крым

Солнышко вышло… начались «весенние» ДТП. Авария в Симферополе

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