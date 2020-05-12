Сомнительное лидерство: Россия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом

За последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Суточный прирост составил 4,9%. Общее число инфицированных по стране достигло 232 243. По этому показателю Россия вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию (более 224 тыс.) и Испанию (более 227 тыс.). Впереди только США с показателем в 1,347 млн. заболевших, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Новые эпизоды COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве — 5392. Общее число случаев в столице за весь период выросло до 121 301. В Московской области 1063 новых заболевших, в Нижегородской области — 354, в Петербурге — 339.

О ситуации в Крыму — ЗДЕСЬ. Сводка по Севастополю — ЗДЕСЬ.

Отметим, что в Крыму за минувшие сутки зафиксированы две смерти пациентов с выявленным коронавирусом.

Общее число погибших от коронавируса в стране выросло до 2 116 (107 летальных исходов за сутки). Условный уровень смертности в России по-прежнему составляет 0,91%. Как отметила в понедельник Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, летальность из-за коронавирусной инфекции в стране в 7,4 раза меньше, чем в мире. По ее словам, это достигается благодаря снижению доли болеющих пневмонией (с 25% до немногим более 20%) и темпов прироста заболеваемости, а также своевременному обращению за медицинской помощью.

Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3 711 из них — за последние 24 часа. Таким образом, доля вылечившихся пациентов с коронавирусом в России возросла до 18,7%.