Сообразили на троих… В Севастополе соседи решили отдохнуть совместно, но в дело вошла деревянная палка

Как выяснили полицейские, 48-летняя местная жительница пригласила к себе в гости 35-летнего соседа и его сожительницу.
Ну а какие же посиделки без алкоголя? Разгоряченная спиртным, спутница мужчины схватила лежащую на полу деревянную палку и ударила возлюбленного по спине. Видимо, чтобы вел себя приличнее. Это увидела хозяйка квартиры и отобрала палку у гостьи, чтобы конфликт не продолжился. Но когда мужчина в удивлении повернулся узнать, кто из дам оказался такой смелой, палка уже была в руках старшей из женщин.
В ярости сосед сбил с ног, по его мнению, обидчицу и стал в отместку наносить ей удары по лицу. Тогда женщина второй раз схватила палку и уже реально нанесла удар мужчине по голове, причинив легкий вред здоровью, — озвучили детали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нахимовскому району, чтобы разобраться во всем случившемся. Как результат – в отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, а мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
