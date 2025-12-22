Сообразили на троих… В Севастополе соседи решили отдохнуть совместно, но в дело вошла деревянная палка

В ярости сосед сбил с ног, по его мнению, обидчицу и стал в отместку наносить ей удары по лицу. Тогда женщина второй раз схватила палку и уже реально нанесла удар мужчине по голове, причинив легкий вред здоровью, — озвучили детали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нахимовскому району, чтобы разобраться во всем случившемся. Как результат – в отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, а мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю