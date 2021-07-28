Сообщения о ДТП на дорогах Крыма – как сводки с фронта: редкая авария – без пострадавших

Еще две серьёзные аварии на дорогах Крыма. 28 июля, в 15.38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП на трассе «Симферополь – Николаевка». Столкнулись два легковых автомобиля. На месте аварии работали все оперативные службы.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Республике Крым, сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Спасателями проведены мероприятия по деблокированию двух человек. Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Ранее была госпитализирована женщина-водитель, пострадавшая в аварии на дороге «Грушевка – Старый Крым».

Недалеко от поворота на озеро Шах-Мурза водитель легкового автомобиля «Hyundai» допустил съезд транспортного средства за пределы дорожного полотна. Крымские спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль из кювета. Кроме этого, на месте ДТП сотрудниками чрезвычайного ведомства были предприняты все необходимые противопожарные действия. Пострадавшая была госпитализирована, — сообщили в МЧС РК.

Фото: МЧС РК.