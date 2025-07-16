Сопровождать создание новых водохранилищ в Крыму будут три ведущих вуза

Научным сопровождением проектирования и строительства новых водохранилищ в Крыму для снабжения водой Ялты и Алушты займутся специалисты ведущих университетов страны – МГУ имени Ломоносова, Института водных проблем РАН и Московского государственного строительного университета (МГСУ). Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Роман Захаров.

В Крыму планируется построить два водохранилища – Солнечногорское и Мартовское – для снабжения водой Алушты и Ялты. На сегодняшний день осуществляются проектно-изыскательские работы.

Научное сопровождение осуществляют ведущие организации России. МГУ имени Ломоносова отвечает за научное сопровождение по инженерно-геологическим изысканиям, Институт водных проблем РАН – за гидрологию и гидрометеорологию, МГСУ – за конструктивные решения, — заявил Захаров.

По его словам, на сегодняшний день полностью завершены геодезические и археологические изыскания в местах строительства новых водохранилищ. Сейчас специалисты осуществляют инженерно-геологические изыскания, изучая свойства грунтов.

Замглавы госкомводхоза Крыма подчеркнул, что экологическая составляющая – одна из важнейших при проектировании и строительстве данных объектов.

Ни в коем случае не будет нарушена экосистема. Количество лесных насаждений, которые попадают в зону строительства, будет учтено, вплоть до конкретного дерева, потому что для Крыма зеленые насаждения тоже очень важны и нужны», — подчеркнул Захаров.

Солнечногорское водохранилище для снабжения Алушты будет построено на реке Восточный Улу-Узень. Его проектный объем от 8 до 8,6 миллиона кубометров, глубина – до 80 метров.

Мартовское водохранилище для снабжения Ялты будет построено на реке Марта в Бахчисарайском районе. Его объем – до 6,5 млн кубометров, глубина – 24-30 метров. Вода оттуда будет перебрасываться в Загорское, потом в Счастливенское водохранилище и по существующему туннелю будет подаваться на Ялту.

Предельные суммы капитальных вложений в строительство обоих объектов – 22,5 миллиарда рублей.