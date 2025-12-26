Прямо сейчас:
Сопровождающим ветеранов СВО в санатории оплатят проезд, проживание и питание
Сопровождающим ветеранов СВО в санатории оплатят проезд, проживание и питание

Сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2026 году ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции, смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда вместе с сопровождающими, которым также будет оплачен проезд, проживание и питание, — сообщили в пресс-службе правительства.

Речь идет о сопровождении в санатории или на медицинскую реабилитацию участников СВО с инвалидностью I группы или нуждающихся в сопровождении по медпоказаниям. Кроме того, документ расширяет механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно.

С 2026 года можно будет сразу получить билеты через Социальный фонд. Чтобы оформить заявление на предоставление таких услуг, можно воспользоваться единым порталом госуслуг либо самостоятельно посетить МФЦ или территориальное отделение Социального фонда, – сообщается на сайте кабмина.

Ранее участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.

источник: РИА Новости Крым 

