Соревнования памяти Алексея Охоты состоялись в Севастополе

На территории парка культуры и отдыха «Патриот» прошли общегородские соревнования по военно-спасательным работам памяти гвардии капитана 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Алексея Ивановича Охоты.

Для нас очень важно чтить память о наших героях и воспитывать детей на их подвигах. Такими мероприятиями мы даём понять нашему подрастающему поколению, что наша Родина, наша страна, наши люди — это самое ценное, что есть сейчас и что останется нашим детям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя помощника военного комиссара по военно-патриотической работе Наталью Зыбцеву.

В соревнованиях приняли участие 10 юнармейских команд. Для прохождения было представлено 11 учебных точек, среди которых преодоление полосы препятствий, основы оказания медицинской помощи, точка по истории медицины, в том числе одна бонусная — мастер-класс по финансовой грамотности.

Патриотическое воспитание обязательно должно дополняться приобретением практических навыков по тактической и полевой медицине, военно-прикладной подготовке. Лучше всего эти навыки проверяются в соревновательной командной работе, — поделился президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:

1 место — команда филиала НВМУ (Севастопольское ПКУ);

2 место — команда медицинского юнармейского отряда;

3 место — команда средней школы № 4.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя