Соседей меньше не станет: законопроект о полном запрете хостелов в жилых домах отклонили

Госдума не поддержала в первом чтении законопроект, запрещающий размещать хостелы в многоквартирных домах.

Согласно действующему законодательству, хостелы запрещено открывать в жилых помещениях многоквартирных домов. На нежилые помещения на первых этажах многоэтажек этот запрет не распространяется.

Размещение хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов увеличивают нагрузку на коммуникации, отмечают авторы законопроекта. Кроме того, постояльцы хостелов пользуются придомовой территорией, детскими и спортивными площадками, что создаёт неудобства для жильцов. Размещение мест хостелов в многоквартирных домах приводит к социальной напряжённости и снижает уровень безопасности граждан и качество жизни, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы предложили внести поправки в ст. 17 Жилищного кодекса. Однако документ получил отрицательные отзывы. В комиссии по обеспечению жилищных прав заявили, что мини-гостиницы меньше вредят коммуникациям, чем торговые помещения на первых этажах жилых домов. Кроме того, хостелы имеют отдельный вход и не мешают передвижению. В комиссии подчеркнули, что правила использования нежилых помещений не могут регулироваться жилищным законодательством. Законопроект отклонили.

Напомним, в 2019 году запретили использовать квартиры в многоэтажных жилых домах в качестве хостелов. В многоквартирном доме открыть гостиницу или хостел можно только при условии перевода помещения в нежилой фонд.

источник: ЦИАН

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