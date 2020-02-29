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Соседские отношения: «никого нет — украду». Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:11 29.02.2020

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району в Севастополе обратился 28-летний местный житель — из его дачного дома похищен строительный инвентарь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 41-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина проживал неподалеку от частного жилища пострадавшего. Он заметил, что дачный дом находится без присмотра и в нём никто долгое время не живёт. Злоумышленник решил воспользоваться данными обстоятельствами. Ночью, повредив окно, подозреваемый незаметно проник в жилище и похитил оттуда имущество, предназначенное для строительных и хозяйственных работ, затем скрылся. Злоумышленник признался полицейским в содеянном, пояснив, что похищенное он частично продал. Остальную часть похищенных вещей сотрудники полиции изъяли, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Соседские отношения: "никого нет - украду". Инцидент в Севастополе

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