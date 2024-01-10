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«Соседские разборки» в Феодосии привлекли внимание руководителя Следственного комитета России

«Соседские разборки» в Феодосии привлекли внимание руководителя Следственного комитета России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:56 10.01.2024

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав многодетной семьи в Феодосии. На первый взгляд (подробности истории — ЗДЕСЬ) — «соседские разборки», а копнуть поглубже – нарушение на нарушении, еще и дети — в числе пострадавших.

В социальных медиа сообщается о нарушении жилищных прав многодетной семьи в городе Феодосии Республики Крым. В 2018 году женщина и ее супруг приобрели квартиру в доме, 1904 года постройки. В 2021 году их сосед рядом с этим строением начал возводить частное домовладение, используя тяжелую технику, вследствие чего несущие конструкции и потолочные перекрытия в жилище многодетной семьи начали разрушаться, оно стало непригодным для проживания. До настоящего времени, несмотря на ранее данные обещания, сосед ремонтные работы в их квартире не начал. Семья с тремя детьми вынуждена арендовать жилье за свой счет, — напомнили обстоятельства дела в Следкоме.

По данному факту организована процессуальная проверка. Мало того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Владимировичу Рудневу представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

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«Соседские разборки» в Феодосии привлекли внимание руководителя Следственного комитета России

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