Состоялось годовое Собрание представителей нотариальных палат субъектов РФ

Годовое Собрание представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации состляось 17 сентября. Президентами нотариальных палат был утвержден отчет Федеральной нотариальной палаты и принят ряд важных решений. Традиционно проводимое в апреле отчетное собрание было перенесено на сентябрь из-за пандемии коронавирусной инфекции. На собрании присутствовали представители Министерства юстиции РФ. Заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын зачитал участникам обращение министра юстиции Константина Чуйченко, в котором отмечалась важная роль нотариата в защите прав и законных интересов граждан и представителей бизнеса.

Министерство юстиции Российской Федерации при участии Федеральной нотариальной палаты в условиях новых вызовов приложит все необходимые усилия для создания нормативных и организационных предпосылок в целях дальнейшего развития современного нотариата и укрепления его роли, как важнейшего публично-правового института, — говорится в обращении.

Президент ФНП Константин Корсик в своем выступлении отметил ряд значимых моментов, которые сейчас стоят на повестке дня нотариата страны. В первую очередь это, конечно, введение в практику удаленных и дистанционных нотариальных действий в соответствии с принятым в прошлом году ФЗ 480. Речь идет о возможности совершать дистанционные сделки (в том числе, например, купли-продажи недвижимости) с участием двух или более нотариусов, и о действиях, которые не требуют установления воли гражданина, и поэтому могут совершаться в удаленном формате без визита в нотариальную контору.

В настоящий момент нотариат страны готовится к правоприменению этих революционных новелл законодательства, в том числе ведется масштабная доработка Единой информационной системы нотариата.

При этом практика показывает принципиально значимый момент: именно появление новых нотариальных действий, в том числе связанных с цифровой составляющей, повышает в целом значимость нотариальной деятельности в цифровых форматах гражданского оборота. При естественном сокращении числа таких теряющих актуальность нотариальных действий, как, например, удостоверение бумажных копий документов, на несколько миллионов в год, масштабно растет число востребованных сегодня гражданами и бизнесом новых нотариальных действий, основанных на цифровых технологиях и сервисах нотариата.

К уже известным и популярным нотариальным действиям, вошедшим в обиход в последние 6 лет, в 2019 году добавились новые. Для развития такого потенциально востребованного инструмента решения споров, как медиация, нотариальное удостоверение является важнейшим фактором. Придание нотариально удостоверенному медиативному соглашению силы исполнительного акта способствовало совершенствованию медиативной практики и повысит уровень востребованности процедуры медиации как физическими, так и юридическими лицами при урегулировании возникающих споров. Вступили в силу новеллы наследственного права — совместные завещания супругов и наследственные договоры.

Немаловажно то, что законодатель обращает внимание на повышение стабильности в корпоративных правоотношениях, постепенно расширяя присутствие нотариата в различных видах юридически значимых действий или повышая привлекательность обращения к нотариусу при наличии иных альтернатив. Работа нотариусов в режиме «одного окна» снижает финансовые и временные затраты при обращении в нотариальную контору и повышает комфорт клиентов. Например, планируется, что нотариус автоматически будет направлять в Федеральную налоговую службу в электронном виде сведения при удостоверении подлинности подписи на заявлении о регистрации юридического лица.

Президент ФНП отметил и широкий ряд других состоявшихся и планируемых новелл в нотариальной деятельности. В то же время пандемия наложила отпечаток на работу института нотариата в текущем году.

В силу специфики нашей профессии мы оказались одновременно и теми, кто остался на боевом посту, и теми, кто больше всех пострадал от кризиса, — отметил Константин Анатольевич, — Мы находимся на полном самообеспечении, и финансовый спад во втором квартале составил около 60%, что вывело нас в первый позиции печального списка наиболее пострадавших отраслей, сразу после туризма и закрытых кинотеатров. И в то же время мы являемся тем институтом, который должен продолжать работу в любых условиях, чтобы обеспечить гражданский оборот, который не остановился даже в самых сложных условиях, мы должны гарантировать конституционные права граждан.

В повестку дня Собрания входил широкий перечень вопросов, по которым были рассмотрены и приняты решения. Так, была утверждена Программа поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселённых местностях на 2021 год. Президенты нотариальных палат субъектов РФ утвердили документ, согласно которому значительные средства нотариата направляются на то, чтобы обеспечить возможность предоставления квалифицированной юридической помощи в тех нотариальных округах, где отсутствуют экономические условия для работы нотариуса на условиях самофинансирования. Особенно это важно сейчас, когда нотариат России полностью перешел на небюджетную основу. Также была утверждена Программа социальной поддержки Федеральной нотариальной палаты на 2021 год.

Единогласно было принято решение об учреждении новой награды Федеральной нотариальной палаты — медали имени Юрия Иутина «За безупречное служение и верность профессии». Видный деятель нотариата, заслуженный юрист Российской Федерации, вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской городской нотариальной палаты, Юрий Васильевич Иутин внес большой вклад в становление и развитие небюджетного нотариата в России, курировал наиболее ответственные направления работы ФНП.

Также следует отметить переизбрание Комиссии по выборам Федеральной нотариальной палаты. В ее состав вошли Людмила Синельщикова (Московская городская нотариальная палата), Светлана Генералова (Нотариальная палата Архангельской области) и Елена Михайлова (Нотариальная палата Вологодской области).

Источник: Нотариальная палата Севастополя