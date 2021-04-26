Состоялся заключительный этап VII парусной регаты «Русская весна — 2021»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в заключительном дне VII парусной регаты «Русская весна — 2021» на призы Героя России, вице-адмирала Олега Белавенцева. Регата проводится в седьмой раз РОО «Федерация парусного спорта Севастополя» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя в акватории Севастопольской бухты. Целью проведения соревнований является популяризация и развитие парусного спорта в России, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов.

Выступая перед присутствующими, Сергей Аксёнов поблагодарил организаторов и гостей мероприятия за поддержку и совместное празднование.

Для Республики Крым и Севастополя это мероприятие, без преувеличения, знаковое. Благодарю своего близкого друга Олега Евгеньевича Белавенцева за то, что учредил этот турнир именно в таком формате. Теперь на него собираются команды со всей России. Когда впервые проводили эти соревнования, ожидали, что они станут традиционным, — так и получилось, — сказал Глава Крыма.

Кроме того, воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Рады, что на таком мероприятии постоянно собирается большое количество участников, друзей регаты. Атмосфера на регате праздничная, уверен, что погода позволит всем спортсменам проявить своё мастерство, — добавил Глава Республики.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что в Крыму активно развивается яхтенный спорт.

Для Крыма и Севастополя развитие и популяризация яхтенного спорта – одна из важнейших задач. В первую очередь, это необходимо для молодежи. В ближайшее время в Евпатории под патронатом Олега Белавенцева будет открыта парусная школа для детей. Такие же проекты хотим реализовать в Керчи и других приморских городах. Скорее всего, аудитории для методических занятий по яхтенному спорту будут построены на территориях морских портов. Сейчас для этих целей приобретается необходимое оборудование, планируем к следующему году укомплектовать помещения, чтобы ребята имели возможность повышать свое мастерство, — пояснил Аксёнов.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что проведение регаты в Севастополе является важным мероприятием для имиджа города.

По словам Героя России Олега Белавенцева, данная парусная регата уже стала традиционной и является важной, в первую очередь, для подрастающего поколения, и пожелал всем участникам достойной спортивной конкуренции.

В рамках торжественной церемонии закрытия регаты состоялось награждение победителей, вручение памятных призов.

Победителем регаты стала команда с участием командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, второе место занял экипаж команды Михаила Развожаева.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.