Состоялось награждение победителей конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2025 года﻿

4 декабря 2025 года состоялась торжественная церемония награждения участников IX конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». Ежегодно в нём могут продемонстрировать свои профессиональные навыки нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты профильных курсов.
На протяжении двух месяцев конкурсанты состязались за звание лучшего юриста региона и наконец мы подводим итоги ежегодного конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»!
В уголовно-правовой номинации:
- 2 место — Горохова Юлия Константиновна
- 2 место — Еремеев Денис Викторович
- 3 место — Кныш Анна Юрьевна
- Лауреат — Никулин Олег Олегович
В уголовно-правовой номинации среди студентов:
- 1 место — Ермаков Даниил Сергеевич
- 3 место — Долженко Иван Александрович
- Лауреат — Литуненко Елена Сергеевна
В государственно-правовой номинации:
- 1 место — Дудник Екатерина Владимировна
- 2 место — Лехмус Алёна Игоревна
- 2 место — Мелешников Дмитрий Андреевич
- 3 место — Мелешников Дмитрий Андреевич
В государственно-правовой номинации среди студентов:
- 1 место — Ворожка Дарья Александровна
- 2 место — Белоус Полина Александровна
- 3 место — Любимский Руслан Викторович
В гражданско-правовой номинации:
- 1 место — Маланчук Екатерина Игоревна
- 2 место — Агапова Ирина Владимировна
- 3 место — Вахтина Анастасия Юрьевна
В гражданско-правовой номинации среди студентов:
- 1 место — Ерин Ян Андреевич
- 2 место — Биган Анна Сергеевна
- 3 место — Абдрахманова Эльвира Рафаэлевна
- Лауреат — Махонько Александра Игоревна
Конкурс «Профессиональный юрист» проводится уже девятый год подряд параллельно с аналогичным конкурсом для юристов Республики Крым. Компания «НПО Консультант» рада открывать для нашего региона начинающих и практикующих профессионалов своего дела.
источник: Нотариальная палата Севастополя
