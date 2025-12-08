Состоялось награждение победителей конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2025 года﻿

4 декабря 2025 года состоялась торжественная церемония награждения участников IX конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». Ежегодно в нём могут продемонстрировать свои профессиональные навыки нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты профильных курсов.

На протяжении двух месяцев конкурсанты состязались за звание лучшего юриста региона и наконец мы подводим итоги ежегодного конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»!

В уголовно-правовой номинации:

2 место — Горохова Юлия Константиновна

2 место — Еремеев Денис Викторович

3 место — Кныш Анна Юрьевна

Лауреат — Никулин Олег Олегович

В уголовно-правовой номинации среди студентов:

1 место — Ермаков Даниил Сергеевич

3 место — Долженко Иван Александрович

Лауреат — Литуненко Елена Сергеевна

В государственно-правовой номинации:

1 место — Дудник Екатерина Владимировна

2 место — Лехмус Алёна Игоревна

2 место — Мелешников Дмитрий Андреевич

3 место — Мелешников Дмитрий Андреевич

В государственно-правовой номинации среди студентов:

1 место — Ворожка Дарья Александровна

2 место — Белоус Полина Александровна

3 место — Любимский Руслан Викторович

В гражданско-правовой номинации:

1 место — Маланчук Екатерина Игоревна

2 место — Агапова Ирина Владимировна

3 место — Вахтина Анастасия Юрьевна

В гражданско-правовой номинации среди студентов:

1 место — Ерин Ян Андреевич

2 место — Биган Анна Сергеевна

3 место — Абдрахманова Эльвира Рафаэлевна

Лауреат — Махонько Александра Игоревна

Конкурс «Профессиональный юрист» проводится уже девятый год подряд параллельно с аналогичным конкурсом для юристов Республики Крым. Компания «НПО Консультант» рада открывать для нашего региона начинающих и практикующих профессионалов своего дела.

источник: Нотариальная палата Севастополя