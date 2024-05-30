Состоялось первое заседание Севастопольской городской избирательной комиссии

Сегодня состоялось первое заседание нового состава Севастопольской городской избирательной комиссии. В новый состав вошли 12 членов с правом решающего голоса, одна половина из которых назначена губернатором города, а другая – Законодательным Собранием. Два члена комиссии предложены в состав Центральной избирательной комиссией России, пятеро – политическими партиями, двое — общественными объединениями и двое — советами муниципальных округов города, и ещё одна кандидатура от предыдущего состава.

Заседание открыл член Севастопольской городской избирательной комиссии Виктор Гутман. В рамках рабочей повестки дня на заседании были рассмотрены вопросы об избрании руководящих органов комиссии. Из числа 12 членов горизбиркома нового состава тайным голосованием были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. По предложению ЦИК России председателем избрана Нина Фаустова, заместителем председателя — Александр Чмыхалов, а секретарём комиссии — Ирина Адмаева.

Утверждённая в новом высокопрофессиональном составе, Севастопольская городская избирательная комиссия продолжит качественно выполнять свои функции на благо Города-Героя Севастополя и России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Нину Фаустову.

За прошедшие пять лет Севастопольская городская избирательная комиссия организовала и провела в Городе-Герое 19 избирательных кампаний: 2 федеральных, 5 региональных, 12 муниципальных кампаний, а также в 2020 году состоялось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. За минувший период члены Севгоризбиркома провели 180 заседаний и приняли более тысячи постановлений.

Напомним, формирование нового состава Севастопольской городской избирательной комиссии завершилось 3 мая 2024 года. Все члены комиссии имеют высшее образование. При формировании нового состава СГИК сохранена преемственность в её работе: девять членов комиссии входили в предыдущий состав Севгоризбиркома и имеют большой опыт в подготовке и проведении избирательных кампаний различного уровня.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя