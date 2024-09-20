Состоялось первое заседание Всероссийского родительского комитета. Севастополь участвовал

Членов нового консультативного органа и всех почетных гостей мероприятия поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В июле в рамках конкурса «Это у нас семейное» прозвучало предложение о создании Всероссийского родительского комитета. Сегодня я могу вам сказать, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда миллиард рублей. Соответствующий конкурс может запускаться уже даже в 2024 году, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Кириенко.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в состав Всероссийского родительского комитета вошли порядка 60 участников. Он станет методическим центром для родителей и учителей. Комитет будет участвовать в подготовке методических рекомендаций. Родители будут также принимать участие в формировании тематики внеурочных занятий «Разговоры о важном». Сегодня разрабатывается стратегия развития образования до 2030 года, и родительский комитет сможет стать участником ее обсуждения.

Директор департамента образования и науки города Севастополя Максим Кривонос отметил, что создание Всероссийского родительского комитета — важная инициатива, которая поможет объединить родителей для повышения качества образования детей и позволит им участвовать в развитии системы образования на уровне всей страны.

В Севастополе уже наработан немалый опыт взаимодействия с родительской общественностью. Департамент образования и науки Севастополя стал постоянно действующей площадкой для этого взаимодействия. В прошлом году мы ставили себе задачи: стать ближе к родителям и проводить общегородское родительское собрание каждую четверть. За прошедший учебный год мы провели 5 таких встреч. Мы открыты и в социальных сетях, по любому вопросу родители могут обратиться в Департамент. На августовском педагогическом совещании я предложил расширить это взаимодействие и попросил директоров школ и колледжей города организовывать на постоянной основе проведение совместных встреч управленческой команды учреждения с представителями общешкольных родительских комитетов и председателями детского самоуправления. Это позволит системно обсуждать все возникающие вопросы, — отмечает Максим Кривонос.

Участники первого заседания ВРК обсудили план работы на учебный год, а также избрали председателя. Им стал директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Второе заседание Всероссийского родительского комитета планируется провести до 20 ноября, на нем будут объявлены результаты конкурса Общества «Знание». Всероссийский родительский комитет создан Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке партнеров: Российского общества «Знание», президентской платформы «Россия – страна возможностей», Росдетцентра, «Движения Первых», Института изучения детства, семьи и воспитания и Центра просветительских инициатив Минпросвещения России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя