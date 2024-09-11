Состоялось первое заседание жюри конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»﻿

Участники заседания
- Марчук Юлия Ивановна, президент Адвокатской палаты города Севастополя
- Васильченко Евгений Алексеевич, председатель Квалификационной комиссии Адвокатской палаты города Севастополя
- Никитина Алина Петровна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры «Гражданское право и процесс» Юридического института Севастопольского государственного университета
- Сухарева Ирина Валерьевна, начальник отдела контроля и вопросов противодействия коррупции Управления Судебного департамента в г. Севастополе
- Годованик Евгений Валентинович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Международное, морское и таможенное право» Юридического института Севастопольского государственного университета
- Щербаченко Наталья Фаиловна, адвокат Севастопольской коллегии адвокатов «Марчук и Партнёры»
- Плешивцева Людмила Владимировна, начальник правового отделения Севастопольской таможни
- Ражков Роман Алексеевич, судья Арбитражного суда города Севастополя
- Лабыгина Анна Васильевна, к.ю.н., доцент ВАК, медиатор, адвокат Севастопольской коллегии адвокатов «Марчук и Партнёры»
- Пулич Ольга Викторовна, представитель Оргкомитета
- Журавлёва Маргарита Александровна, старший специалист Учебного центра.
Партнёрами Конкурса в 2024 году являются:
- Двадцать первый арбитражный апелляционный суд города Севастополя.
- Прокуратура города Севастополя.
- Арбитражный суд города Севастополя.
- Правительство Севастополя.
- Севастопольский городской суд.
- Законодательное собрание города Севастополя.
- Адвокатская Палата Города Севастополя.
- Нотариальная палата города Севастополя.
- Управление Судебного департамента в г. Севастополе.
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет» (Юридический институт).
- Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
- Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе.
- Севастопольская таможня.
- Севастопольская Региональная Общественная организация «Защита Интересов Граждан».
- Севастопольская коллегия адвокатов «Василевский, Верба и партнёры».
- Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.
- Севастопольская коллегия адвокатов «Марчук и Партнёры».
Этапы конкурса
Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября 2024 года. Приём заявок на участие в Конкурсе и ответов на вопросы первого (заочного) тура проводится с 23 сентября 2024 года по 10 ноября 2024 года включительно.
- 1 тур 23.09.2024-10.11.2024
- 2 тур 15.11.2024
- 3 тур(финал) 22.11.2024
- награждение 29.11.2024
О конкурсе
На родине «Профессионального юриста», в городе Иваново, конкурс проводится с 2009 года. Опыт коллег мы совместно с членами жюри перенесли в наш регион и уже на протяжении 7 лет наблюдаем рост количества участников. Престиж участия, честь оказаться победителем и возможность зарекомендовать себя в профессиональной среде — это то, что привлекает многих конкурсантов. От студентов, до уже опытных специалистов. Конкурс «Профессиональный юрист» параллельно проходит в Крыму и Севастополе. Среди участников – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.
Что получают победители
За призовые места будут подарены путевки в СПА и отдых в одном из лучших отелей региона! Также Адвокатская палата города Севастополя засчитывает участие в конкурсе в качестве повышения квалификации:
- участие в I туре – 3 часа
- участие во II туре – 6 часов
- участие в III туре – 8 часов
- 3 место – 10 часов
- 2 место – 12 часов
- 1 место – 15 часов.
Следите за информацией, чтобы не пропустить анонс старта 1 тура! Где будут размещены новости о конкурсе и результаты отборочных этапов. Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический», на официальном сайте, в социальных сетях и новостном Telegram-канале компании «Ваш Консультант». Подписывайтесь на удобную площадку, чтобы не пропустить!
источник: Нотариальная палата Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя