Состоялось первое заседание жюри конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»﻿

Состоялось первое заседание жюри Крымского регионального конкурса «Профессиональный юрист» – специализированного мероприятия, призванного повысить профессиональное мастерство, престиж и общественную значимость профессии юриста.

Участники заседания

Марчук Юлия Ивановна, президент Адвокатской палаты города Севастополя

Васильченко Евгений Алексеевич, председатель Квалификационной комиссии Адвокатской палаты города Севастополя

Никитина Алина Петровна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры «Гражданское право и процесс» Юридического института Севастопольского государственного университета

Сухарева Ирина Валерьевна, начальник отдела контроля и вопросов противодействия коррупции Управления Судебного департамента в г. Севастополе

Годованик Евгений Валентинович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Международное, морское и таможенное право» Юридического института Севастопольского государственного университета

Щербаченко Наталья Фаиловна, адвокат Севастопольской коллегии адвокатов «Марчук и Партнёры»

Плешивцева Людмила Владимировна, начальник правового отделения Севастопольской таможни

Ражков Роман Алексеевич, судья Арбитражного суда города Севастополя

Лабыгина Анна Васильевна, к.ю.н., доцент ВАК, медиатор, адвокат Севастопольской коллегии адвокатов «Марчук и Партнёры»

Пулич Ольга Викторовна, представитель Оргкомитета

Журавлёва Маргарита Александровна, старший специалист Учебного центра.

Партнёрами Конкурса в 2024 году являются:

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд города Севастополя.

Прокуратура города Севастополя.

Арбитражный суд города Севастополя.

Правительство Севастополя.

Севастопольский городской суд.

Законодательное собрание города Севастополя.

Адвокатская Палата Города Севастополя.

Нотариальная палата города Севастополя.

Управление Судебного департамента в г. Севастополе.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет» (Юридический институт).

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе.

Севастопольская таможня.

Севастопольская Региональная Общественная организация «Защита Интересов Граждан».

Севастопольская коллегия адвокатов «Василевский, Верба и партнёры».

Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Севастопольская коллегия адвокатов «Марчук и Партнёры».

Этапы конкурса

Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября 2024 года. Приём заявок на участие в Конкурсе и ответов на вопросы первого (заочного) тура проводится с 23 сентября 2024 года по 10 ноября 2024 года включительно.

1 тур 23.09.2024-10.11.2024

2 тур 15.11.2024

3 тур(финал) 22.11.2024

награждение 29.11.2024

О конкурсе

На родине «Профессионального юриста», в городе Иваново, конкурс проводится с 2009 года. Опыт коллег мы совместно с членами жюри перенесли в наш регион и уже на протяжении 7 лет наблюдаем рост количества участников. Престиж участия, честь оказаться победителем и возможность зарекомендовать себя в профессиональной среде — это то, что привлекает многих конкурсантов. От студентов, до уже опытных специалистов. Конкурс «Профессиональный юрист» параллельно проходит в Крыму и Севастополе. Среди участников – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.

Что получают победители

За призовые места будут подарены путевки в СПА и отдых в одном из лучших отелей региона! Также Адвокатская палата города Севастополя засчитывает участие в конкурсе в качестве повышения квалификации:

участие в I туре – 3 часа

участие во II туре – 6 часов

участие в III туре – 8 часов

3 место – 10 часов

2 место – 12 часов

1 место – 15 часов.

Следите за информацией, чтобы не пропустить анонс старта 1 тура! Где будут размещены новости о конкурсе и результаты отборочных этапов. Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический», на официальном сайте, в социальных сетях и новостном Telegram-канале компании «Ваш Консультант». Подписывайтесь на удобную площадку, чтобы не пропустить!

источник: Нотариальная палата Севастополя