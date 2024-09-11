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Состоялось первое заседание жюри конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

Состоялось первое заседание жюри конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:29 11.09.2024

Состоялось первое заседание жюри Крымского регионального конкурса «Профессиональный юрист» – специализированного мероприятия, призванного повысить профессиональное мастерство, престиж и общественную значимость профессии юриста.

Участники заседания

  • Марчук Юлия Ивановна, президент Адвокатской палаты города Севастополя
  • Васильченко Евгений Алексеевич, председатель Квалификационной комиссии Адвокатской палаты города Севастополя
  • Никитина Алина Петровна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры «Гражданское право и процесс» Юридического института Севастопольского государственного университета
  • Сухарева Ирина Валерьевна, начальник отдела контроля и вопросов противодействия коррупции Управления Судебного департамента в г. Севастополе
  • Годованик Евгений Валентинович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Международное, морское и таможенное право» Юридического института Севастопольского государственного университета
  • Щербаченко Наталья Фаиловна, адвокат Севастопольской коллегии адвокатов «Марчук и Партнёры»
  • Плешивцева Людмила Владимировна, начальник правового отделения Севастопольской таможни
  • Ражков Роман Алексеевич, судья Арбитражного суда города Севастополя
  • Лабыгина Анна Васильевна, к.ю.н., доцент ВАК, медиатор, адвокат Севастопольской коллегии адвокатов «Марчук и Партнёры»
  • Пулич Ольга Викторовна, представитель Оргкомитета
  • Журавлёва Маргарита Александровна, старший специалист Учебного центра.

Партнёрами Конкурса в 2024 году являются:

  • Двадцать первый арбитражный апелляционный суд города Севастополя.
  • Прокуратура города Севастополя.
  • Арбитражный суд города Севастополя.
  • Правительство Севастополя.
  • Севастопольский городской суд.
  • Законодательное собрание города Севастополя.
  • Адвокатская Палата Города Севастополя.
  • Нотариальная палата города Севастополя.
  • Управление Судебного департамента в г. Севастополе.
  • Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет» (Юридический институт).
  • Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
  • Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе.
  • Севастопольская таможня.
  • Севастопольская Региональная Общественная организация «Защита Интересов Граждан».
  • Севастопольская коллегия адвокатов «Василевский, Верба и партнёры».
  • Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.
  • Севастопольская коллегия адвокатов «Марчук и Партнёры».
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Этапы конкурса

Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября 2024 года. Приём заявок на участие в Конкурсе и ответов на вопросы первого (заочного) тура проводится с 23 сентября 2024 года по 10 ноября 2024 года включительно.

  • 1 тур 23.09.2024-10.11.2024
  • 2 тур 15.11.2024
  • 3 тур(финал) 22.11.2024
  • награждение 29.11.2024

О конкурсе

На родине «Профессионального юриста», в городе Иваново, конкурс проводится с 2009 года. Опыт коллег мы совместно с членами жюри перенесли в наш регион и уже на протяжении 7 лет наблюдаем рост количества участников. Престиж участия, честь оказаться победителем и возможность зарекомендовать себя в профессиональной среде — это то, что привлекает многих конкурсантов. От студентов, до уже опытных специалистов. Конкурс «Профессиональный юрист» параллельно проходит в Крыму и Севастополе. Среди участников – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.

Что получают победители 

За призовые места будут подарены путевки в СПА и отдых в одном из лучших отелей региона! Также Адвокатская палата города Севастополя засчитывает участие в конкурсе в качестве повышения квалификации:

  • участие в I туре – 3 часа
  • участие во II туре – 6 часов
  • участие в III туре – 8 часов
  • 3 место – 10 часов
  • 2 место – 12 часов
  • 1 место – 15 часов.

Следите за информацией, чтобы не пропустить анонс старта 1 тура! Где будут размещены новости о конкурсе и результаты отборочных этапов. Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический», на официальном сайте, в социальных сетях и новостном Telegram-канале компании «Ваш Консультант». Подписывайтесь на удобную площадку, чтобы не пропустить!

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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