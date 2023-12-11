Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»

Состоялась торжественная церемония награждения участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». На протяжении семи лет существования конкурса, в состав жюри конкурса по гражданско-правовой номинации входит президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович. Ежегодно в нём могут продемонстрировать свои профессиональные навыки нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты профильных курсов.

Участники более 2-х месяцев боролись за звание лучших в своём регионе. Среди 300 юристов до финала дошли только 10 участников, которые из этапа в этап показывали свои профессиональные знания. В неформальной обстановке каждый участник получил заслуженные призы и личные поздравления от организаторов и квалифицированного жюри. Мы ещё раз поздравляем наших победителей и хотим поделиться именами лучших юристов в регионе:

Гражданско-правовая

1 место — Миткевич Виктория Николаевна

2 место — Юсупова Алиса Александровна

3 место — Агапова Ирина Владимировна

лауреат — Кильбаух Роман Александрович

Уголовно-правовая

1 место — Курдюкова Наталья Евгеньевна

2 место — Тимофеев Антон Алексеевич

3 место — Михайлова Анастасия Дмитриевна

Государственно-правовая

1 место — Каледина Юлия Максимовна

2 место — Хмиль Ирина Владимировна

3 место — Копцев Максим Вячеславович

Конкурс «Профессиональный юрист Севастополя» проводится уже седьмой год подряд параллельно с аналогичным конкурсом для юристов Крыма. Компания «Ваш Консультант» рада открывать для нашего региона начинающих и практикующих профессионалов своего дела. Искренне поздравляем победителей с новыми достижениями и желаем творческих успехов и профессионального роста! — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя.

источник: Нотариальная палата города Севастополя