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Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»

Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:40 11.12.2023

Состоялась торжественная церемония награждения участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». На протяжении семи лет существования конкурса, в состав жюри конкурса по гражданско-правовой номинации входит президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович. Ежегодно в нём могут продемонстрировать свои профессиональные навыки нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты профильных курсов.

Участники более 2-х месяцев боролись за звание лучших в своём регионе. Среди 300 юристов до финала дошли только 10 участников, которые из этапа в этап показывали свои профессиональные знания. В неформальной обстановке каждый участник получил заслуженные призы и личные поздравления от организаторов и квалифицированного жюри. Мы ещё раз поздравляем наших победителей и хотим поделиться именами лучших юристов  в регионе:

Гражданско-правовая

  • 1 место — Миткевич Виктория Николаевна
  • 2 место — Юсупова Алиса Александровна
  • 3 место — Агапова Ирина Владимировна
  • лауреат — Кильбаух Роман Александрович

Уголовно-правовая

  • 1 место — Курдюкова Наталья Евгеньевна
  • 2 место — Тимофеев Антон Алексеевич
  • 3 место — Михайлова Анастасия Дмитриевна

Государственно-правовая

  • 1 место — Каледина Юлия Максимовна
  • 2 место — Хмиль Ирина Владимировна
  • 3 место — Копцев Максим Вячеславович

Конкурс «Профессиональный юрист Севастополя» проводится уже седьмой год подряд параллельно с аналогичным конкурсом для юристов Крыма. Компания «Ваш Консультант» рада открывать для нашего региона начинающих и практикующих профессионалов своего дела. Искренне поздравляем победителей с новыми достижениями и желаем творческих успехов и профессионального роста! — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя. 

Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» Состоялось торжественное награждение участников VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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