Состоялось Всекрымское тестирование по истории Крымской наступательной операции 1944 года

В рамках мероприятий, направленных на сохранение и передачу исторического наследия, молодежь Республики Крым приняла активное участие во Всекрымском тестировании по истории Крымской наступательной операции 1944 года.

В Симферополе, на площадке музея памяти «Картофельный городок», школьники, студенты и представители молодежных движений собрались, чтобы протестировать свои знания об этом значимом историческом событии. Не только участники тестирования смогли вспомнить и углубить свои знания, но и выразили свою память и уважение, возложив цветы в мемориальном комплексе.

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков, председатель Госкомитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко, заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян, а также директор Дома молодежи Даниил Мещеряков присутствовали на мероприятии, подчеркнув важность исторического образования для молодого поколения.

Проект Всекрымского тестирования охватил школы, среднее профессиональное и высшее образование. Были открыты общедоступные площадки во всех муниципальных образованиях, где каждый желающий мог проверить свои знания истории своей малой Родины.

Наша главная задача – чтить память о героях, которые сражались за наши жизни, о тех ужасных событиях, которые мы не в коем случае не должны повторить, о подвигах наших сверстников. И иногда в исполнении этой задачи нам помогают извне. Этот тест определенно помог освежить свои знания трагичных страниц истории нашего любимого полуострова. Вспомнили наших крымских героев, смело могу сказать, что нам есть кем и чем гордиться, — рассказал боец Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Злата Прозор.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» и Госкомитета по молодёжной политики Республики Крым