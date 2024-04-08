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Состоялось Всекрымское тестирование по истории ской наступательной операции 1944 года

Состоялось Всекрымское тестирование по истории Крымской наступательной операции 1944 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:46 08.04.2024

В рамках мероприятий, направленных на сохранение и передачу исторического наследия, молодежь Республики Крым приняла активное участие во Всекрымском тестировании по истории Крымской наступательной операции 1944 года.

В Симферополе, на площадке музея памяти «Картофельный городок», школьники, студенты и представители молодежных движений собрались, чтобы протестировать свои знания об этом значимом историческом событии. Не только участники тестирования смогли вспомнить и углубить свои знания, но и выразили свою память и уважение, возложив цветы в мемориальном комплексе.

Состоялось Всекрымское тестирование по истории Крымской наступательной операции 1944 года

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков, председатель Госкомитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко, заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян, а также директор Дома молодежи Даниил Мещеряков присутствовали на мероприятии, подчеркнув важность исторического образования для молодого поколения.

Проект Всекрымского тестирования охватил школы, среднее профессиональное и высшее образование. Были открыты общедоступные площадки во всех муниципальных образованиях, где каждый желающий мог проверить свои знания истории своей малой Родины.

Наша главная задача – чтить память о героях, которые сражались за наши жизни, о тех ужасных событиях, которые мы не в коем случае не должны повторить, о подвигах наших сверстников. И иногда в исполнении этой задачи нам помогают извне.

Этот тест определенно помог освежить свои знания трагичных страниц истории нашего любимого полуострова. Вспомнили наших крымских героев, смело могу сказать, что нам есть кем и чем гордиться, — рассказал боец Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Злата Прозор.

Состоялось Всекрымское тестирование по истории Крымской наступательной операции 1944 года Состоялось Всекрымское тестирование по истории Крымской наступательной операции 1944 года

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» и Госкомитета по молодёжной политики Республики Крым

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