Состоялся отборочный тур Всероссийского музыкального конкурса-фестиваля «Крым объединяет»

Организаторами совместно с Духовным управлением мусульман Крыма и г. Севастополя выступило Министерство культуры Республики Крым.
Всероссийский музыкальный конкурс-фестиваль «Крым объединяет» приурочен ко Дню народного единства и направлен на привлечение внимания к Крыму, как к многонациональному региону, примеру дружбы народов и гармонизации межнациональных отношений.
Фестиваль проходит при поддержке: Совета министров Республики Крым, Межрегиональной общественной организации «РУССКОЕ ЕДИНСТВО», и видеопродакшн-студии «DOLPHIN MEDIA».
Девиз конкурса-фестиваля — «Искусство сближает — Крым объединяет».
Всего на конкурс было подано 94 работы с разных регионов России. Члены жюри отобрали лучшие, и определили победителей по трём номинациям: национальные мотивы, патриотическая мелодия и современная музыка.
Следующим этапом конкурса-фестиваля будет гала-концерт с участниками-финалистами в Симферополе.
источник: пресс-служба ДУМК
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С тегами: фестивали в Крыму