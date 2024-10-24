Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Состоялся отборочный тур Всероссийского музыкального конкурса-фестиваля «Крым объединяет»
актуально в республике
Состоялся отборочный тур Всероссийского музыкального конкурса-фестиваля «Крым объединяет»
фото: пресс-служба ДУМК

Состоялся отборочный тур Всероссийского музыкального конкурса-фестиваля «Крым объединяет»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 24.10.2024

В Симферополе прошел первый отборочный тур Всероссийского музыкального конкурса-фестиваля «Крым объединяет». В этом году он проходит во второй раз.

Организаторами совместно с Духовным управлением мусульман Крыма и г. Севастополя выступило Министерство культуры Республики Крым.

Всероссийский музыкальный конкурс-фестиваль «Крым объединяет» приурочен ко Дню народного единства и направлен на привлечение внимания к Крыму, как к многонациональному региону, примеру дружбы народов и гармонизации межнациональных отношений.

Узнайте больше:  22 октября – День Якова Дровопильца. Собираетесь в лес?

Фестиваль проходит при поддержке: Совета министров Республики Крым, Межрегиональной общественной организации «РУССКОЕ ЕДИНСТВО», и видеопродакшн-студии «DOLPHIN MEDIA».

Девиз конкурса-фестиваля — «Искусство сближает — Крым объединяет».

Всего на конкурс было подано 94 работы с разных регионов России. Члены жюри отобрали лучшие, и определили победителей по трём номинациям: национальные мотивы, патриотическая мелодия и современная музыка.

Следующим этапом конкурса-фестиваля будет гала-концерт с участниками-финалистами в Симферополе.

источник: пресс-служба ДУМК

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: фестивали в Крыму

фестивали в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.