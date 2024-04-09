Состоялся Республиканский ифтар Муфтия мусульман Крыма

В Симферополе прошел ежегодный Республиканский ифтар от Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь хаджи Эмирали Аблаева. На вечернем разговении присутствовали районные имамы со всего Крыма, представители местных религиозных общин, общественные, культурные деятели и предприниматели, а также представители национально-культурных автономий армян, болгар, греков, татар, азербайджанцев.

Муфтий Крыма хаджы Эмирали Аблаев поприветствовал гостей ифтара:

Священный месяц Рамазан подходит к концу. На протяжении месяца мы держали пост ораза, совершенствовались в поклонениях. Пусть Всевышний примет все наши мольбы. После завершения месяца Рамазан мы должны продолжать поклонения. Хочу поблагодарить наших имамов, которые проводили ифтары, теравих намазы в своих районах, а также дали возможность прихожанам сполна насладиться Священным месяцем. Мы порой недооцениваем роль наших религиозных служащих, однако они делают очень многое для нашего общества. Их работу сложно переоценить. Сегодня на ифтаре с нами вместе присутсвуют представиели разных конфессий и национальностей, проживающих в Крыму. Наше единство и добрососедство является залогом процветания Крыма. Отельную благодарность хочу выразить женщинам, которые на протяжении месяца создавали в своих домах, для своих семей благоприятные условия для соблюдения поста и предписаний Священного месяца. Пусть Всевышний примет наши благие деяния и позволит встретить праздник Ораза-Байрам, — отметил Хаджи Эмирали Аблаев.