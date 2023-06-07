Состоялся видеомост Севастополь – Симферополь – Москва. О чём говорили?

Накануне празднования 240-летия со дня основания Севастополя региональное подразделение международного информационного агентства «Россия сегодня» в Симферополе организовало видеомост Севастополь – Симферополь – Москва на тему «Севастополь: героическая история одного города».

Участниками мероприятия в Севастополе выступили сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева и заместитель губернатора Александр Кулагин, в Симферополе — заместитель директора Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Вадим Хапаев и председатель общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический», кандидат исторических наук Вадим Прокопенков, в Москве — представители средств массовой информации.

В ходе видеомоста отметили историческую значимость Севастополя – как базы Черноморского флота, центра развития культуры и науки Российской Федерации. Спикеры также ответили на вопросы о том, как сегодня развивается главный черноморский форпост страны, какие социально-экономические проекты реализуются, как историческое прошлое Севастополя влияет на его настоящее и будущее.

Беседу начали с вопроса о том, почему Президент Владимир Путин назвал Севастополь главной патриотической столицей страны и как это связано со славным прошлым Города-Героя.

Мы очень благодарны Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за то, как он высоко оценил исторический путь, пройденный нашим городом. Действительно, Севастополь родился как южный форпост России. Прежде всего, это Черноморский флот, это слава и гордость России. Военно-исторические традиции – это основа истории нашего города. Севастополь – культурный, научный, экономический центр, это центр особого отношения к окружающему миру и истории, неотъемлемая часть Русского мира. Эти традиции поддерживались на протяжении столетий: в Российской империи, и в Советском Союзе, и сейчас в Российской Федерации. Основатели, защитники, устроители Севастополя – это наша гордость и слава. И сегодня наш город – щит на юго-западных границах страны, играет важную роль в задачах специальной военной операции. Патриотическая столица России – это, с одной стороны, высокая оценка, а с другой – совершенно точно очень серьезные обязанности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Екатерину Алтабаеву.

Участники видеомоста подчеркнули, что Севастополь во все времена героически справляется с любыми вызовами, и особой гордости заслуживают его герои. При этом город в настоящее время активно развивается во всех направлениях: строительство, создание культурного кластера, развитие образования, медицины и других сфер.

Севастополь, на мой взгляд, является городом особой силы духа и душой России. Новейшую историю Севастополя можно обозначить как гиперпрорывное развитие, потому что развитие города происходит очень высокими темпами. В кратчайшие сроки были решены проблемы с электро- и водоснабжением. За последние два года наш губернатор Михаил Развожаев обращался к Президенту, и очень быстро все задачи были решены. Развивается социальная инфраструктура гипертемпами. Севастополь, вернувшись в родную гавань, стал точкой притяжения для многих россиян, мы наблюдаем высокий миграционный приток. Строятся школы, детские сады, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, в городе работает более десяти тысяч единиц современного высокотехнологичного медоборудования, — подчеркивает Александр Кулагин.

Он также сообщил, что количество мер социальной поддержки в Севастополе значительно превышает показатель в других регионах.

В свою очередь Екатерина Алтабаева отметила, что такой проект, как экскурсии по Севастополю, был включен в культурно-просветительскую программу для российских школьников. На его реализацию выделят средства из федерального бюджета.

Таким образом, дети смогут увидеть Херсонес Таврический, различные памятники Великой Отечественной войны и другие культурно-исторические объекты города.

Историки Вадим Хапаев и Вадим Прокопенков подчеркнули, что легендарное прошлое Севастополя оказывает большое влияние на его настоящее и будущее. В город всегда приезжали лучшие представители военных профессий, талантливые учителя, медики, ученые. Особое отношение и внимание к Севастополю всегда было у каждого императора Российской империи и город не зря называли «городом царей».

В заключение видеомоста все его участники поблагодарили друг друга за интересную беседу о Городе-Герое, его славной истории, особенностях современного развития, а также отметили, что сила Севастополя во все времена – в его единстве, мужестве и преданности Отчизне.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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