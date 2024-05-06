Состоялся всероссийский круглый стол «Хроники освобождённых городов. Севастополь и Крым»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» прошёл всероссийский круглый стол «Хроники освобождённых городов. Крым и Севастополь». Докладчики обсудили ключевые вопросы, связанные с историей Крыма и Севастополя в годы Великой Отечественной войны, судьбу археологических и иных памятников в годы немецко-фашистской оккупации, актуальные проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия в условиях войны и послевоенного восстановления.

Нашу конференцию мы посвятили 80-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие должно пройти на высоком научном уровне. На участие в нём заявилось более 10 докладчиков из разных регионов России, — рассказала один из членов организационного комитета круглого стола, заведующая научно-архивным отделом государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», кандидат исторических наук Татьяна Прохорова.

Главный хранитель государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Наталия Демиденко на мероприятии рассказала о судьбе фондовых коллекций музея в годы Великой Отечественной войны.

Мой доклад был посвящён эвакуации херсонесской коллекции в Свердловск (нынешний Екатеринбург). Надо сказать, что уже в первые дни войны стал вопрос о необходимости эвакуировать херсонесскую коллекцию, так как ей угрожала опасность быть уничтоженной во время бомбёжек. В 1941 году была предпринята эвакуация на теплоходе «Волга» более 11 тысяч херсонесских предметов. Они были упакованы в 51 ящик. Среди них – архитектурные детали, органические находки, украшения, керамика античного и византийского периода, – отмечает Наталия Демиденко.

В работе круглого стола приняли участие историки, музейщики, архивисты не только из Севастополя и Крыма, но и из других регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. А кульминацией мероприятия стала премьера документального фильма о хранителе коллекции Херсонесского музея в эвакуации Станиславе Францевиче Стржелецком: «Стржелецкий – хранитель сокровищ Херсонеса».

По итогам конференции будет опубликован сборник докладов, который планируется выпустить уже в конце этого года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя