Состояние подростка, пострадавшего в ДТП с грузовиком в Ялте, все еще тяжелое

После жуткого ДТП с грузовиком в Ялте, остается в больнице 14-летний пострадавший пешеход. Его состояние все еще тяжелое. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Состояние Дани по-прежнему тяжелое, врачи делают все, чтобы его спасти. Сил и терпения маме Ольге, родным и близким парня. Держу с ними связь, готовы оказать любую поддержку! Господи, дай сил молодому организму. Даня, держись. Верим, — написала Павленко в своем Telegram-канале.

Напомним, обстоятельства Ялте на улице Блюхера аварии и ход проверки по данному ДТП держит на контроле прокуратура Крыма.

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