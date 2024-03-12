Состояние проезжей части улицы Свердлова в Ялте пристально изучают прокуроры

Прокуратура проверит факт ненадлежащего содержания дороги в Ялте.

По поручению прокуратуры Республики организована проверка в связи с жалобами граждан в социальных сетях на ненадлежащее содержание дороги по улице Свердлова в городе Ялте, в результате которого длительное время ограничен проезд по указанной территории. В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании указанной автомобильной дороги, — сообщили в надзорном ведомстве.

Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в январе в Ялте временно перекрыли движение на участке улицы Свердлова, где после обильных осадков произошло обрушение подпорной стены, в результате чего серьезно «просела» часть автомобильной дороги и тротуара. Ремонт? Нет ничего более постоянное, чем временное…

Фото: прокуратура РК и Telegram-канал Я.Павленко.