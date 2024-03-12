Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | Состояние проезжей части улицы Свердлова в Ялте пристально изучают прокуроры
актуально в республике
Состояние проезжей части улицы Свердлова в Ялте пристально изучают прокуроры

Состояние проезжей части улицы Свердлова в Ялте пристально изучают прокуроры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 22:17 12.03.2024

Прокуратура проверит факт ненадлежащего содержания дороги в Ялте.

По поручению прокуратуры Республики организована проверка в связи с жалобами граждан в социальных сетях на ненадлежащее содержание дороги по улице Свердлова в городе Ялте, в результате которого длительное время ограничен проезд по указанной территории. В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании указанной автомобильной дороги, — сообщили в надзорном ведомстве.      

Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Узнайте больше:  В Кореизе перекрыт участок дороги. Временно

Напомним, в январе в Ялте временно перекрыли движение на участке улицы Свердлова, где после обильных осадков произошло обрушение подпорной стены, в результате чего серьезно «просела» часть автомобильной дороги и тротуара. Ремонт? Нет ничего более постоянное, чем временное…

Состояние проезжей части улицы Свердлова в Ялте пристально изучают прокуроры

Фото: прокуратура РК и Telegram-канал Я.Павленко.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
дороги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.