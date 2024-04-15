Сотни боевых сбросов в неделю помогают выполнять крымские мастера

Народный фронт доставил в зону СВО очередную партию «хвостовиков» и «накольников» от крымских мастеров. Народные мастера из Крыма помогают создавать более сотни сбросов для крымских бойцов в неделю.

Интенсивность боевых действий вдоль Днепра не утихает, она набирает обороты с каждым днем. Наши ребята на передовой изготавливают все больше и больше боеприпасов для поражения врага. Помощь от крымских мастеров в изготовлении деталей для сбросов очень важна, спасибо большое, это ваш прямой вклад в нашу победу. Спасибо крымским пенсионерам, инженерам, мастерам из учебных заведений. Всем людям, которые в свободное время своим хобби сделали помощь фронту и спасение наших жизней в ходе успешного выполнения задач, – делится крымский боец с позывным «Сокол».

Все это создается абсолютно бесплатно и по зову души, а Народный фронт привозит их нашим бойцам в зону СВО, которые передают их вместе с «подарками» через наши дроны врагам.

Крымские герои с передовой передают привет родному дому! Наши ребята с Херсонского направления высоко ценят народную помощь и благодарят всех неравнодушных жителей Крыма за помощь, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму