Сотни девчонок и мальчишек пришли на день открытых дверей к пожарным МЧС России в Севастополе

Всех желающих пригласили познакомиться с работой огнеборцев в частях Главного управления МЧС России по городу Севастополю в канун Дня пожарной охраны России.

На этой экскурсии экспонатами стали спецавтомобили и инвентарь, а экскурсоводами – сами сотрудники чрезвычайного ведомства. Ещё ребята повеселились, подав воду на тушение условного возгорания. А некоторые даже подготовили праздничные открытки для огнеборцев. Теперь у детей море ярких впечатлений, а у наших пожарных – много новых друзей! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.