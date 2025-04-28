Сотни девчонок и мальчишек пришли на день открытых дверей к пожарным МЧС России в Севастополе

Всех желающих пригласили познакомиться с работой огнеборцев в частях Главного управления МЧС России по городу Севастополю в канун Дня пожарной охраны России.
На этой экскурсии экспонатами стали спецавтомобили и инвентарь, а экскурсоводами – сами сотрудники чрезвычайного ведомства. Ещё ребята повеселились, подав воду на тушение условного возгорания. А некоторые даже подготовили праздничные открытки для огнеборцев. Теперь у детей море ярких впечатлений, а у наших пожарных – много новых друзей! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе