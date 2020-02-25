Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу

Начальник отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищённости полковник внутренней службы Виктор Стрелков за 2019 год принял участие в 5 чемпионатах по пауэрлифтингу и завоевал 15 медалей. Также, в 2019 году сотрудник Севастопольского чрезвычайного ведомства выполнил норматив мастера спорта в «Становой тяге».

23 февраля 2020 года состоялся Открытый Чемпионат Севастополя по пауэрлифтингу, на котором спортсмен не только пополнил копилку побед 4 золотыми медалями, но и получил официальный документ – удостоверение мастера спорта по пауэрлифтингу. Также были установлены рекорды Крыма в дисциплинах: «Пауэрспорт» и «Жим стоя», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Пауэрлифитингом Виктор Стрелков занимается с 2015 года. В планах — продолжить тренировки и выступить на Чемпионате России.

Занятия силовым спортом стали традицией в семье Стрелковых. Двое сыновей сотрудника успешно осваивают данную дисциплину. Младший сын спасателя — Дмитрий в свои 14 лет уже выполнил норматив мастера спорта и как отец пополнил ряды пауэрлифтеров. За его плечами 9 побед и 3 рекорда России в дисциплинах: «Пауэрспорт», «Жим стоя» и «Подъем штанги на бицепс».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе