Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу

crimeapress_news

Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу

Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:07 25.02.2020

Начальник отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищённости полковник внутренней службы Виктор Стрелков за 2019 год принял участие в 5 чемпионатах по пауэрлифтингу и завоевал 15 медалей. Также, в 2019 году сотрудник Севастопольского чрезвычайного ведомства выполнил норматив мастера спорта в «Становой тяге».

23 февраля 2020 года состоялся Открытый Чемпионат Севастополя по пауэрлифтингу, на котором спортсмен не только пополнил копилку побед 4 золотыми медалями, но и получил официальный документ – удостоверение мастера спорта по пауэрлифтингу. Также были установлены рекорды Крыма в дисциплинах: «Пауэрспорт» и «Жим стоя», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу

Пауэрлифитингом Виктор Стрелков занимается с 2015 года. В планах — продолжить тренировки и выступить на Чемпионате России.

Занятия силовым спортом стали традицией в семье Стрелковых. Двое сыновей сотрудника успешно осваивают данную дисциплину. Младший сын спасателя — Дмитрий в свои 14 лет уже выполнил норматив мастера спорта и как отец пополнил ряды пауэрлифтеров. За его плечами 9 побед и 3 рекорда России в дисциплинах: «Пауэрспорт», «Жим стоя» и «Подъем штанги на бицепс».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Сотрудник ГУ МЧС России по городу Севастополю стал мастером спорта по пауэрлифтингу

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.