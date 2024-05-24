Сотрудник Херсонеса Станислав Рыжов — лауреат премии имени Лихачева

Лауреатом в специальной номинации «Служение делу» стал наш любимый и глубокоуважаемый коллега – заведующий сектором «Городище» отдела «Городище и некрополь» Станислав Григорьевич Рыжов! По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой, именно эта номинация является главной в премии имени Д. С. Лихачева: «Положа руку на сердце, ради этой номинации мы и учредили премию. Чтобы вспомнить тех, кто очень долгое время [трудился] в тяжелейших условиях внутри своих музеев, зачастую без возможности заниматься любимым делом, и задумывался, а не бросить ли все… Таких людей тысячи, и, пожалуй, это самое сложное ‒ выбрать [победителя] в этой номинации. Один герой – Станислав Рыжов – из музея-заповедника «Херсонес Таврический». Нас разделяет только логистика, но мы очень рады, что он по-прежнему в строю, хотя работает в музее с 1968 года. Честь ему и хвала! — подчёркивают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Станислав Григорьевич Рыжов работает в Херсонесе Таврическом с конца шестидесятых годов. Он настоящий профессионал, преданный своему делу ученый, который внес большой личный вклад в исследование древнего города, в публикацию памятников археологии и в популяризацию истории того края, где расположен современный Севастополь.

В 1972 году Станислав Григорьевич возглавил архитектурно-археологический отдел музея. Находясь в этой должности, он совместно с О. И. Домбровским руководил работами по реставрации средневековых мозаик и античного театра. Во многом именно благодаря его энтузиазму и любви к древней истории Херсонесское городище стало уникальным объектом экскурсионного показа и рассказа, масштабным историко-археологическим комплексом, доступным туристам.

Станислав Григорьевич Рыжов почти 50 лет возглавляет ежегодные археологические экспедиции музея-заповедника. В ходе раскопок на городище, суммарная площадь которых составила около 10 га, им были открыты несколько жилых районов и десять средневековых и античных храмов. Результатом этих работ являются 130 отчетов о научных исследованиях, более 70 публикаций в различных научных изданиях. Благодаря трудам нашего лауреата коллекция музея-заповедника пополнилась выдающимися находками, значительная часть которых выставляется в экспозициях и на выставках.

Преданность С. Г. Рыжова Херсонесу и музейному делу отмечена на самом высоком уровне: он является обладателем ордена «Знак Почета» (1986), звания «Заслуженный работник Украины» (2009), знака отличия «За заслуги перед Севастополем» (2018).

От всего сердца поздравляем Станислава Григорьевича Рыжова с этой высокой наградой ‒ получением первой Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева! Приглашаем узнать об ученом больше на страницах наших социальных сетей. В онлайн-проекте «Мемуары археолога» Станислав Григорьевич Рыжов рассказывает о своих находках и делится интересными фактами. Узнать об истории Херсонеса из первых уст можно по ссылке: https://vk.com/video/playlist/-136336814_8, — говорят в музее-заповеднике.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»