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Сотрудник крымской службы технадзора попался на крупной взятке

Сотрудник крымской службы технадзора попался на крупной взятке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:08 01.02.2024

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении инженера отдела строительного контроля по объектам капстроительства АО «Служба технического надзора», обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что фигурант предложил руководителям ООО «Барельеф Строй» за взятку ускорить процесс подписания актов выполненных ими работ, служащих основанием для перечисления денежных средств от заказчика, и не проводить проверки фактически выполненных объемов работ. Озвученную сумму инженер указал перечислять частями на банковские карты его дочери и сожительницы, — сообщили в Следственном комитете.

В результате с мая 2022 по апрель 2023 года должностное лицо получил взятку за действия, входящие в его служебные обязанности, на общую сумму свыше 680 тысяч рублей, что является крупным размером.

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Противозаконная деятельность инженера была пресечена оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым. 11 октября 2023 года в ходе проведения спецмероприятий он был задержан.

Следователем управления по расследованию особо важных дел проведен весь комплекс необходимых следственных действий и экспертиз. Свою вину фигурант уголовного дела признает в полном объеме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

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