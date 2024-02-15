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Сотрудник «энерго» задержан за крупную взятку

Сотрудник «Крымэнерго» задержан за крупную взятку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 21:04 15.02.2024

Некий сотрудник ГУП РК «Крымэнерго» (должность не называется) задержан за взятку почти в 2 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

За получение взятки в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей задержан один из работников ГУП РК «Крымэнерго». Благодарю сотрудников МВД по Республике Крым за проведенную операцию. Работа по наведению порядка в «Крымэнерго» будет продолжена, — написал он.

Глава Республики призвал граждан сообщать ему обо всех незаконных действиях сотрудников «Крымэнерго»:

Прошу всех крымчан, располагающих информацией о незаконных действиях работников «Крымэнерго» и так называемых «решалах», обращаться на мои официальные страницы в соцсетях.

 

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