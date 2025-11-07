Сотрудникам ГУП «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова» и работникам транспортной отрасли вручили награды

6 ноября в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось награждение сотрудников ГУП «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова» и работников транспортной отрасли. Государственному предприятию сегодня исполнилось 75 лет, а 20 ноября будет отмечаться день работников транспорта. Сегодня все они собрались в зале СЦКиИ на торжественном мероприятии. Им вручил награды губернатор Михаил Развожаев.
Транспортная отрасль — пульс, который никогда не замолкает. Благодаря вам тысячи людей каждый день добираются из разных точек города на работу, дети пользуются школьными автобусами, социальные такси помогают людям. Это важнейший труд. Правительство Севастополя делает все, чтобы городской транспорт был как можно более современным. Но главной движущей силой, конечно, всегда были и остаются люди. Отдельные слова благодарности — ветеранам предприятия, старшему поколению сотрудников, которые даже в самый сложный период сумели сохранить предприятие. Мы всегда будем вам благодарны, всегда будем равняться на вас, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.
ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» является крупнейшим транспортным предприятием города, коллектив которого насчитывает более 2000 человек. На балансе предприятия находится 300 троллейбусов, 291 автобус, 10 катеров и 2 парома, 12 специализированных автомобилей «Социальное такси», а также школьные автобусы для бесплатной перевозки обучающихся в образовательные организации. С начала 2025 года севастопольским общественным транспортом воспользовались более 49 миллионов пассажиров.
Награды сотрудникам севастопольских транспортных предприятий также вручили председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев и сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева.
За вклад в социально-экономическое развитие города Севастополя медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награжден коллектив Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» в лице директора Будыша Дениса Викторовича.
За вклад в социально-экономическое развитие города Севастополя медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награждены:
- Билоус Вадим Григорьевич — начальник отдела транспортной безопасности
- Колычев Петр Николаевич — сторож группы транспортной безопасности наземного транспорта
- Назаров Олег Леонидович — оператор дежурный пункта управления обеспечением транспортной безопасности
- Трошин Сергей Николаевич — начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
- Фролова Марина Александровна — контролёр-ревизор контрольно-ревизионного отдела
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня образования Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова» почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:
- Базина Светлана Викторовна — электромонтер тяговых подстанций оперативно-дежурного участка Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Забияка Игорь Георгиевич — слесарь-электрик по ремонту электрооборудования бригады по ремонту электрооборудования машиноремонтных мастерских Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Кистенёв Сергей Александрович — начальник автовокзальной службы Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Комков Сергей Анатольевич — начальник депо-1 Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Махотина Елена Николаевна — начальник мастерской машиноремонтных мастерских Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Попов Юрий Петрович — слесарь по ремонту подвижного состава бригады кузовщиков машиноремонтных мастерских Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня образования Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова» благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:
- Самсоновой Елене Николаевне — диспетчеру автовокзальной службы Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Семенину Андрею Владимировичу — электромонтеру тяговых подстанций ремонтного участка Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Сороке Анатолию Павловичу — ведущему специалисту автовокзальной службы Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Супрунову Николаю Ивановичу — водителю категории «D» 6 разряда эксплуатационной службы автоколонны Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника транспорта благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:
- Микитину Александру Михайловичу — водителю автомобиля категории «D» общества с ограниченной ответственностью «Севтранстрест»
- Соколу Евгению Геннадьевичу — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Сокол»
- Сопко Николаю Васильевичу — водителю автомобиля категории «D» общества с ограниченной ответственностью «Севтранстрест»
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня образования Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя награждены:
- Балоболка Павел Витальевич — пресс-секретарь службы управления персоналом Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Вергун Сергей Иванович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка по обслуживанию и ремонту электрооборудования Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова
- Матвиенко Яна Константиновна — главный диспетчер диспетчерского отдела Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Мацькив Михаил Михайлович — начальник отдела внутреннего контроля – инспектор Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
- Павленко Марина Андреевна — диспетчер по выпуску диспетчерского отдела Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника транспорта благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Зенит-Автотранс»:
- Базурин Виталий Викторович — водитель автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах общества с ограниченной ответственностью «Зенит-Автотранс»
- Белоусов Игорь Геннадьевич — водитель автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах общества с ограниченной ответственностью «Зенит-Автотранс»
- Комаров Виктор Викторович — водитель автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах общества с ограниченной ответственностью «Зенит-Автотранс»
- Нестеров Геннадий Владимирович — водитель автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах общества с ограниченной ответственностью «Зенит-Автотранс»
- Терских Михаил Александрович — водитель автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах общества с ограниченной ответственностью «Зенит-Автотранс»
- Кафаров Андрей Валериевич — водитель автомобиля категории «D» общества с ограниченной ответственностью «Севтранстрест»
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: транспорт крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: транспорт крыма