Сотрудникам ГУП «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова» и работникам транспортной отрасли вручили награды

6 ноября в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось награждение сотрудников ГУП «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова» и работников транспортной отрасли. Государственному предприятию сегодня исполнилось 75 лет, а 20 ноября будет отмечаться день работников транспорта. Сегодня все они собрались в зале СЦКиИ на торжественном мероприятии. Им вручил награды губернатор Михаил Развожаев.

Транспортная отрасль — пульс, который никогда не замолкает. Благодаря вам тысячи людей каждый день добираются из разных точек города на работу, дети пользуются школьными автобусами, социальные такси помогают людям. Это важнейший труд. Правительство Севастополя делает все, чтобы городской транспорт был как можно более современным. Но главной движущей силой, конечно, всегда были и остаются люди. Отдельные слова благодарности — ветеранам предприятия, старшему поколению сотрудников, которые даже в самый сложный период сумели сохранить предприятие. Мы всегда будем вам благодарны, всегда будем равняться на вас, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» является крупнейшим транспортным предприятием города, коллектив которого насчитывает более 2000 человек. На балансе предприятия находится 300 троллейбусов, 291 автобус, 10 катеров и 2 парома, 12 специализированных автомобилей «Социальное такси», а также школьные автобусы для бесплатной перевозки обучающихся в образовательные организации. С начала 2025 года севастопольским общественным транспортом воспользовались более 49 миллионов пассажиров.

Награды сотрудникам севастопольских транспортных предприятий также вручили председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев и сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

За вклад в социально-экономическое развитие города Севастополя медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награжден коллектив Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» в лице директора Будыша Дениса Викторовича.

За вклад в социально-экономическое развитие города Севастополя медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награждены: