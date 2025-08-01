Сотрудникам Крымской железной дороги вручили награды

С 2014 года основной объем грузов, необходимых для жизни и преобразований, республика получала по железной дороге. И конечно, все это время выполнялись пассажирские перевозки, а это многие миллионы людей. Это было бы невозможно без профессионализма, ежедневной слаженной работы всех подразделений КЖД, самоотдачи, высокого уровня ответственности каждого специалиста. Руководство и сотрудники предприятия сегодня также не остаются в стороне, выполняя важные государственные задачи, оказывая помощь нашим защитникам в зоне СВО, поддерживая Президента и Вооруженные Силы России, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

В преддверии профессионального праздника работникам предприятия были вручены заслуженные награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Желаю коллективу и ветеранам Крымской железной дороги дальнейших успехов и всего самого доброго», – сказал в заключение Глава республики.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Айдер Типпа, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» Михаил Гончаров, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым