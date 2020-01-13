Сотрудникам МЧС в Севастополе присвоили очередные специальные знания

13 января в Главном управлении МЧС России в Севастополе состоялось торжественное построение личного состава по случаю присвоения очередных специальных званий сотрудникам ведомства.

В соответствии с приказом Министра МЧС России, за образцовое исполнение служебных обязанностей в порядке поощрения очередное специальное звание старшего начальствующего состава – полковник внутренней службы – присвоено начальнику отдела материально-технического обеспечения Павлу Растихину, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Очередные специальные звания, в соответствии с приказом начальника Главного управления, получили:

подполковник внутренней службы – заместитель начальника отдела – начальник отделения организации службы пожарно-спасательных подразделений отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Медведев и заместитель начальник отдела – начальник отделения инженерно-технических мероприятий, РХБЗ отдела гражданской обороны и защиты населения Сергей Рыкунов;

майор внутренней службы – заместитель начальника отдела – начальник отделения медико-психологического обеспечения отдела материально-технического обеспечения Илья Стрюк;

капитан внутренней службы – заместитель начальника аварийно-спасательной части Специализированного отряда Дмитрий Черняшук;

лейтенант внутренней службы – начальник отделения ФПС ГПС по обеспечению связи отдела информационных технологий и связи Алексей Бычков и начальник отдела автоматизации процессов управления Центра управления в кризисных ситуациях Владислав Коппа.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе