Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Сотрудникам МЧС в Севастополе присвоили очередные специальные знания

crimeapress_news

Сотрудникам МЧС в Севастополе присвоили очередные специальные знания

Сотрудникам МЧС в Севастополе присвоили очередные специальные знания

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:41 13.01.2020

13 января в Главном управлении МЧС России в Севастополе состоялось торжественное построение личного состава по случаю присвоения очередных специальных званий сотрудникам ведомства.

В соответствии с приказом Министра МЧС России, за образцовое исполнение служебных обязанностей в порядке поощрения очередное специальное звание старшего начальствующего состава – полковник внутренней службы – присвоено начальнику отдела материально-технического обеспечения Павлу Растихину, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Очередные специальные звания, в соответствии с приказом начальника Главного управления, получили:

  • подполковник внутренней службы – заместитель начальника отдела – начальник отделения организации службы пожарно-спасательных подразделений отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Медведев и заместитель начальник отдела – начальник отделения инженерно-технических мероприятий, РХБЗ отдела гражданской обороны и защиты населения Сергей Рыкунов;
  • майор внутренней службы – заместитель начальника отдела – начальник отделения медико-психологического обеспечения отдела материально-технического обеспечения Илья Стрюк;
  • капитан внутренней службы – заместитель начальника аварийно-спасательной части Специализированного отряда Дмитрий Черняшук;
  • лейтенант внутренней службы – начальник отделения ФПС ГПС по обеспечению связи отдела информационных технологий и связи Алексей Бычков и начальник отдела автоматизации процессов управления Центра управления в кризисных ситуациях Владислав Коппа.

Сотрудникам МЧС в Севастополе присвоили очередные специальные знания Сотрудникам МЧС в Севастополе присвоили очередные специальные знания Сотрудникам МЧС в Севастополе присвоили очередные специальные знания

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Сотрудникам МЧС в Севастополе присвоили очередные специальные знания

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.