О том, что сотрудникам «Севэлектроавтотранса» выплатили 12 миллионов рублей — долг по зарплате за апрель, сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев.

«Севэлектроавтотрансом» заработная плата за апрель месяц полностью доведена. На 22 мая была выплачена задолженность в размере 12 миллионов рублей и также оплачены страховые взносы на 37 миллионов рублей. Что касается «Севавтотранса», то в пятницу удалось выполнить все процедуры связанные с казначейством. На сегодняшний день формируется выписка, и ведутся банковские операции. До конца дня сотрудники получат заработную плату, – цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Врио Губернатора Михаид Развожаев поручил строго контролировать вопрос по выплате заработной платы сотрудникам подведомственных предприятий.

Это касается всех, у кого есть подведомственные предприятия. Осуществляйте регулярный контроль за выплатами, особенно в такой сложный период. Прошу в первую неделю месяца, следующую за прошедшим, предоставлять полный список по предприятиям государственной формы собственности и по частным, от которых в инспекцию по труду поступают сигналы. Докладывайте мне обо всех сигналах!, – обратился Михаил Развожаев к главам профильных ведомств.