Сотрудники администрации Симферополя брали взятки. Будет суд

Куда приводят «подношения» от знакомых торговцев.

Бывшие сотрудники администрации Симферополя предстанут перед судом по обвинению в получении взяток за незаконную торговлю.

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших должностных лиц Департамента административно-технического контроля администрации города Симферополя, обвиняемых в получении взяток группой лиц по предварительному сговору, в том числе — в крупном и в значительном размерах (п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что в течение 2021-2022 годов действующие на тот момент должностные лица отдела по пресечению стихийной торговли и отдела выявления мест стихийной торговли организовали «схему» по получению взяток с мелких реализаторов за возможность вести несанкционированную торговлю на территории Симферополя, а также за их предупреждение о возможных проверочных рейдах.

В результате противоправных действий за указанный период сотрудники отделов получили от продавцов взяток на общую сумму более 450 тысяч рублей.

Преступная схема была выявлена и пресечена управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Росси по Республике Крым.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении группы лиц завершено. Собрана достаточная доказательственная база, — отметили в Следкоме.

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрит Симферопольский районный суд.