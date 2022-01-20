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Сотрудники ГИБДД осуществили заветную мечту юного севастопольца

Сотрудники ГИБДД осуществили заветную мечту юного севастопольца

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:45 20.01.2022

О желании побывать в роли сотрудника ГИБДД, 11-летний Иван Лукашенко написал на федеральный сайт благотворительной акции «Ёлка желаний». Партнером акции в городе-Герое второй год является добровольческое движение «Мы вместе – Севастополь».

Сотрудники ГИБДД осуществили заветную мечту юного севастопольца

В первые минуты встречи с сотрудниками ГИБДД на мальчика была надета жилетка со световозвращающими вставками и настоящая полицейская фуражка.

Для Вани был организован короткий экскурс в историю создания Госавтоинспекции, которую он также смог проследить на раритетных фотографиях в здании службы. Затем мальчика пригласили в кабинет временно исполняющего обязанности начальника УГИБДД УМВД России по городу Севастополю подполковника полиции Евгения Большакова, который поприветствовал школьника, пожелал ему самому хорошо знать и соблюдать Правила дорожного движения и вручил ему тематические подарки: игрушечный жезл, модель автомобиля ДПС, книжки для изучения и повторения ПДД и световозвращающие наклейки в виде футбольного мяча, — рассказали в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД осуществили заветную мечту юного севастопольца

Самым захватывающим моментом для Ивана стало знакомство с автопарком Госавтоинспекции. Командир взвода дорожно-патрульной службы отдельной специализированной роты ДПС старший лейтенант полиции Сергей Кирщеня рассказал школьнику о полицейском автомобиле BMW, показал, какими техническими устройствами он оборудован и дал попробовать поговорить в громкоговорящее устройство. Затем Иван вместе с мамой прокатился сначала на патрульном автомобиле BMW, а потом на УАЗ Патриот. Было видно, что ребенок очень счастлив и искренне благодарил сотрудников ГИБДД за такой интересный и незабываемый день, яркие эмоции и еще больше утвердился в своем желании стать полицейским.

Сотрудники ГИБДД осуществили заветную мечту юного севастопольца

 


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