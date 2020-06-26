Сотрудники ГИМС ищут новые способы повышения безопасности людей на водных объектах

В Севастополе стартовал купальный сезон. Предшествовала этому целая череда профилактических мероприятий: от оборудования пляжей всем необходимым, до забора воды в целях анализа пригодности для отдыха гостей и жителей города. Сотрудниками ГИМС было выявлено 7 пляжей, которые по итогам не прошли техническое освидетельствование, в силу нарушений предлагаемых требований. Те пляжи, которые признаны безопасными – сегодня принимают много гостей.

Однако, на техническом освидетельствовании работа сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю не заканчивается. Профилактика безопасности людей на водных объектах также лежит на плечах севастопольских спасателей, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС Севастополя.

В целях информирования населения о мерах безопасности на водных объектах сотрудниками ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю совместно с представителями Всероссийского общества спасания на водах проведено морское патрулирование прибрежной зоны. С помощью средств оповещения инспекторы проводят разъяснительную работу с отдыхающими.

Патрулирование с помощью катера и звуковых систем оповещения на территории прибрежной зоны направлено в первую очередь на детей и молодежь. На сегодняшний день, в разгар сезона, сотрудниками ГИМС увеличено количество подобных мероприятий в целях уменьшения рисков гибели людей на водных объектах, — рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы №1 ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю Игорь Жигулевцев.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе