Сотрудники ГИМС МЧС России поддерживают порядок в акватории Севастополя

Цель сотрудников ГИМС МЧС России – обеспечение безопасности людей на водных объектах и предупреждение возможных происшествий при эксплуатации маломерных судов.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю продолжают контрольно-надзорную работу. Практически ежедневно экипажи ГИМС выходят в море для патрулирования и обеспечения порядка на акватории региона. Сейчас в профилактических мероприятиях задействуются 5 катеров ведомства. В ходе рейдов специалисты напоминают судоводителям о важности соблюдения правил безопасности, проверяют наличие комплекта необходимых документов, а также оснащённость судов спасательным снаряжением, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

С начала 2022 года инспекторским составом выявлены правонарушения по следующим статьям Административного кодекса Российской Федерации: статья 11.12. («Нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов»), статья 11.10. («Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах»), статья 11.7. часть 2 («Нарушение правил плавания» –подразумеваются превышение скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах, нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков).

Инспекторы ГИМС напоминают судоводителям: на воде будьте взаимовежливы, бдительны и осторожны. Заботьтесь о своём благополучии, а также о безопасности ваших пассажиров! Соблюдайте правила пользования маломерными судами!

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