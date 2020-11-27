Сотрудники ГИМС в Севастополе испытали новый катер в работе

Конец ноября для сотрудников ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю ознаменован получением нового быстроходного и высокоманевренного катера модели «Альянс 6.4».

На Крымском полуострове севастопольское чрезвычайное ведомство первое, кому на вооружение поставлена данная модель. 27 ноября катер успешно был спущен на воду и прошел ходовые технические испытания. Его спуск организовали и провели в соответствии со всеми требованиями безопасности и правилами использования, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Катер отечественного производства имеет мощность в 200 лошадиных сил и развивает скорость до 30 морских узлов. Он оснащен сразу двумя двигателями — основным и резервным, который имеет мощность 9.9 лошадиных сил и может быть использован в случае выхода из строя основного двигателя.

На борту есть все необходимое для успешной реализации контрольно-надзорных функций в морской акватории: тепловизор, видеофиксаторы, навигационная система Garmin, приборы для измерения уровня выхлопных газов и шума судов, а также приспособление для их взвешивания. Имеется и комплект алкотестреров.

Испытания нового катера, подчёркивают специалисты, прошли успешно, судно полностью готово к патрулированию и сможет оказать помощь терпящим бедствие на воде. Теперь на вооружении ГИМС МЧС России имеется 7 водных транспортных средств.

Кроме того, началась активная подготовка оборудования Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю к новому 2021 сезону. В настоящий момент 3 катера проходят плановое техническое обслуживание.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе