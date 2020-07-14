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Сотрудники ГИМС в Севастополе напоминают: купаться в непогоду опасно

Сотрудники ГИМС в Севастополе напоминают: купаться в непогоду опасно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:28 14.07.2020

Купание в непогоду может привести к несчастному случаю, а именно – травме или вовсе гибели на воде. Эту прописную истину сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю напомнили отдыхающим на городских пляжах.

В то время как волнение моря достигло 3-4-х балов, некоторые граждане не посчитали нужным отложить поход на пляж. Специалисты рассказали людям об основных опасностях, с которыми сопряжено нахождение на водных объектах в штормовую погоду, и попросили не рисковать жизнями и здоровьем – своими и своих детей. Особое внимание инспекторы ГИМС уделили разъяснительной работе с посетителями пляжей региона, которые находятся на побережье с выходом в отрытое море, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Сотрудники ГИМС в Севастополе напоминают: купаться в непогоду опасно Сотрудники ГИМС в Севастополе напоминают: купаться в непогоду опасно

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Сотрудники ГИМС в Севастополе напоминают: купаться в непогоду опасно

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