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Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя призывают граждан проявить сознательность
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя призывают граждан проявить сознательность

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 11:43 19.04.2020

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя призывают граждан проявить сознательность и поберечь себя — максимально ограничить выход из дома и передвижение по дорогам. Особое внимание следует уделить детям – несовершеннолетним запрещено пребывание в общественных местах без сопровождения взрослых.

На территории г.Симферополя наряды ДПС при патрулировании улиц через систему громкой связи напоминают жителям о действующем режиме повышенной готовности, о необходимости соблюдения режима самоизоляции, предупреждают об опасности посещения общественных мест и мест массового скопления людей. Госавтоинспекция призывает всех граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, соблюдать все установленные ограничения, действующие на территории Республики Крым. В случае вынужденного выхода на улицу, соблюдайте Правила дорожного движения. Берегите себя и тех, кто рядом. Оставайтесь дома! Самоизоляция – лучший способ остановить распространение коронавирусной инфекции! — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

 

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя призывают граждан проявить сознательность

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