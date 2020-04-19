Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя призывают граждан проявить сознательность и поберечь себя — максимально ограничить выход из дома и передвижение по дорогам. Особое внимание следует уделить детям – несовершеннолетним запрещено пребывание в общественных местах без сопровождения взрослых.

На территории г.Симферополя наряды ДПС при патрулировании улиц через систему громкой связи напоминают жителям о действующем режиме повышенной готовности, о необходимости соблюдения режима самоизоляции, предупреждают об опасности посещения общественных мест и мест массового скопления людей. Госавтоинспекция призывает всех граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, соблюдать все установленные ограничения, действующие на территории Республики Крым. В случае вынужденного выхода на улицу, соблюдайте Правила дорожного движения. Берегите себя и тех, кто рядом. Оставайтесь дома! Самоизоляция – лучший способ остановить распространение коронавирусной инфекции! — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.