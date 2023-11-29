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Сотрудники Госавтоинспекции Керчи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного

Сотрудники Госавтоинспекции Керчи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:46 29.11.2023

Сотрудники Госавтоинспекции Керчи проводят проверку по факту ДТП, в результате которого смертельно травмирована 73-летняя местная жительница. Об этой трагедии — ЗДЕСЬ.

Уточняется, что сегодня утром (в 7:25) водитель автомобиля «Волга», 1962 года рождения допустил наезд на пешехода-женщину, переходившую проезжую часть за нерегулируемым пешеходным переходом вблизи детской поликлиники по ул. Чкалова. В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

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Сотрудники Госавтоинспекции Керчи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, позвонив по телефону 102, конфиденциальность гарантируется.

В свою очередь, прокуратура Керчи взяла на контроль ход проведения проверки обстоятельств утреннего смертельного ДТП. На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора города Роман Бобрик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники Госавтоинспекции Керчи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП

Фото: МВД по РК.

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