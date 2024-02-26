Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя осуществили заветную мечту молодого парня

Накануне Дня защитника Отечества от жительницы Севастополя в адрес Госавтоинспекции пришло письмо с просьбой организовать экскурсию для сына, имеющего особенности здоровья. Со слов мамы — Татьяны, её Максим давно мечтал познакомиться с автоинспекторами и посмотреть, как они работают.

Сотрудники полиции не остались в стороне и встретились с семьей парня. Для гостей врио заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Севастополю майор полиции Руслан Суренко провёл экскурсию по зданию УГИБДД УМВД России по г. Севастополю и вручил тематические подарки: полосатый жезл, фуражку, книжки для изучения ПДД и световозвращающие наклейки для одежды. Началась экскурсия с путешествия по страницам истории Госавтоинспекции и знакомства со спортивными достижениями сотрудников УГИБДД, представленных высокими наградами спортсменов в погонах и ветеранов службы. Затем сотрудники рассказали гостям о героическом подвиге майора милиции Андрея Усанина, который ценой собственной жизни спас детей, прибывших в Крым на отдых, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Одним из самых ярких моментов для Максима стало посещение автопарка Госавтоинспекции с современной автомобильной и мототехникой. Молодой человек с большим интересом изучал внутреннее и внешнее оснащение автомобилей и мотоциклов, с гордостью фотографировался с ними.

Затем автоинспекторы исполнили мечту своего гостя – вместе с мамой он прокатился на патрульных автомобилях. Было видно, что парень очень счастлив и искренне благодарил сотрудников Госавтоинспекции за такой незабываемый день и яркие эмоции.

В завершение встречи автоинспекторы поблагодарили гостей за интерес к такой важной и очень ответственной службе, как Госавтоинспекция, и призвали строго соблюдать все Правила дорожного движения. Максим и его мама, в свою очередь, пожелали поменьше аварий на дорогах и спокойной службы.

Фото: УМВД по г. Севастополю.

