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Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Ялте водителя при попытке дачи взятки

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Ялте водителя при попытке дачи взятки

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 14:55 31.05.2024

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомашину марки «LADA Largus», которая двигалась по дороге в нехарактерной манере вождения. Сотрудники полиции приняли решение об остановке транспортного средства. При проверке документов, выяснилось, что за рулем находится 42-летний гражданин другого государства.

Во время общения с владельцем автомобиля инспекторы ДПС почувствовали резкий запах алкоголя и предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора «Алкотектор», на что водитель согласился.

В служебном автомобиле, при составлении материала об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), правонарушитель, желая уйти от ответственности, предложил инспектору дорожно-патрульной службы денежное вознаграждение. Инспектор ДПС предупредил водителя о противоправности таких действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако водитель положил около кулисы переключения передач купюру номиналом 5 000 рублей и две купюры номиналом 1 000 рублей, — рассказали в МВД по РК.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа задокументировала факт дачи взятки и изъяла указанные денежные средства. Дознавателем отдела полиции № 3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Санкция статьи предусматривает до одного года лишения свободы.

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