Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» получили поздравления с Днём энергетика

Ваша работа чрезвычайно важна как для республики в целом, так и для каждого крымчанина по отдельности. Не могу не отметить ваше мастерство и добросовестный подход к делу. Особенно отчетливо это стало заметно в этом году. Конечно, не все еще идеально, но мы движемся в этом направлении. Благодаря процессам, организованным и запущенным Максимом Ярославовичем Шклярским при непосредственном содействии Министерства топлива и энергетики РК, у нас все получится. Уверен, качество и эффективность вашей работы еще кратно возрастет. Потенциал у коллектива колоссальный, – отметил Глава Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов поблагодарил работников «Крымэнерго» за помощь, оказываемую участникам специальной военной операции: «Спасибо за поддержку решений нашего Президента, за поддержку – коллективную и личную – наших защитников. Именно так, все вместе, победим».

За добросовестный труд и в честь профессионального праздника Сергей Аксёнов вручил крымским энергетикам награды: Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», знак отличия Совета министров Республики Крым «Почетный наставник Республики Крым».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.

СПРАВКА. Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго», помимо плановых мероприятий за 2025 год специалисты предприятия заменили 249 устаревших трансформаторных подстанций в Белогорском, Ленинском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах, в Алуште, Евпатории, Симферополе и других населенных пунктах. Проведена обрезка порядка 63 тыс. деревьев, растущих под линиями электропередачи. В результате реализованных мероприятий в сетях снизилась общая аварийность на 10 %. Кроме того, в 2025 году реализовано более 18,1 тыс. договоров об осуществлении технологического присоединения.

