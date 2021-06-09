Сотрудники Херсонеса Таврического и волонтеры провели уборку на мысе Виноградный

Фиолент — одна из самых живописных достопримечательностей Севастополя.

Эти места ежегодно посещают тысячи гостей города и получают массу положительных эмоций. Помимо великолепной природы, на данной территории находится пещерный комплекс и руины средневековых храмов. Однако некоторые посетители возвели на природной достопримечательности целый «туристический городок», состоящий из деревянных построек, диванов, кроватей и прочих предметов быта. На мысе Виноградный стали разводить костры и сформировалось маленькое поселение со спортивной площадкой и местом для дискотек, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

После многочисленных предупреждений сотрудники музея-заповедника, заручившись помощью волонтеров, приехали на мыс Виноградный и принялись освобождать территорию от многочисленных самостроев, возведение которых категорически запрещено на этой земле.

Данное мероприятие является одним из цикла по расчистке участков хоры. Мыс Виноградный – довольно сложный по рельефу и непростой с исторической точки зрения участок. Уже не первый год на нем возводятся различные, практически капительные, конструкции. Из-за таких действий граждан участок, который имеет с историческую ценность, на данный момент захламлен. Нами было принято решение начать расчистку этой знаковой территории. Большую помощь оказали сотрудники полиции и неравнодушные граждане Севастополя, – рассказал о прошедшем субботнике заместитель директора по музеефикации и охране объектов культурного наследия Артем Чернов.

Всего лишь за один день группа активистов избавила участок от 20 кубов мусора. За долгие годы незаконной деятельности на мысе Виноградном появилось огромное количество построек и других бытовых предметов, пришлось провести погрузочные работы с помощью специализированного автокрана. Своими силами очистить мыс Виноградный от таких объемов мусора было бы невозможно.

Мы благодарны всем участникам уборки участка. Вместе мы проделали большой объем работ и стали еще ближе к нашей цели – освободить мыс Виноградный от самостроев и вернуть ему первозданный вид, — подчёркивают специалисты музея-заповедника «Херсонес Таврический».

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»