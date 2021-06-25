Сотрудники Ялтинского управления Госкомрегистра сохранили архивные документы от подтопления

В результате обрушившейся на курортный город природной стихии, в админздании Ялтинского Управления Госкомрегистр РК на ул. Васильева, д. 19, где расположено территориальное подразделение ведомства, произошло подтопление цокольных помещений, в которых размещен архив документов по объектам недвижимости. Местами уровень воды достигал 20 см. Специалисты комитета приняли оперативные меры по выкачке воды и по переносу документации с ряда стеллажей в безопасное место.

Руководство административно-хозяйственного отдела Госкомрегистра посетило объект с целью анализа сложившейся обстановки и выработки комплексных решений по проблемным вопросам. Ситуация остается непростой: требуется устранить причины и последствия подтопления, затхлость в помещениях и избежать поражения бумажных носителей грибком, возникающим вследствие повышенной влажности. Поскольку для хранения архивных документов необходимы специальные условия, в настоящее время приведена в действие система принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Кроме обработки стен противогрибковыми средствами было бы целесообразно с помощью функции отопления, которой оборудована вышеуказанная система вентиляции еще и прогреть подвал. Но для этих целей не хватает имеющихся энергомощностей. Увы, до сих пор не получили согласование в «Крымэнерго» на увеличение мощности электроснабжения, хотя соответствующая заявка Госкомрегистра была одобрена еще в сентябре 2020 года, – цитирует пресс-служба заместителя председателя Госкомрегистра Дилявера Якубова.