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Капремонт помещений архивохранилища Госкомрегистра РК завершит к концу года
иллюстрация: открытые источники

Сотрудники Ялтинского управления Госкомрегистра сохранили архивные документы от подтопления

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 19:37 25.06.2021

В результате обрушившейся на курортный город природной стихии, в  админздании Ялтинского Управления Госкомрегистр РК на ул. Васильева, д. 19, где расположено территориальное  подразделение ведомства, произошло подтопление цокольных помещений, в  которых размещен архив документов по объектам недвижимости. Местами уровень воды достигал 20 см. Специалисты комитета приняли оперативные  меры по выкачке воды и по переносу документации с ряда стеллажей в  безопасное место.

Руководство административно-хозяйственного отдела Госкомрегистра посетило объект с целью анализа сложившейся обстановки и выработки  комплексных решений по проблемным вопросам. Ситуация остается непростой:  требуется устранить причины и последствия подтопления, затхлость в  помещениях и избежать поражения бумажных носителей грибком, возникающим  вследствие повышенной влажности. Поскольку для хранения архивных  документов необходимы специальные условия, в настоящее время приведена в  действие система принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Кроме  обработки стен противогрибковыми средствами было бы целесообразно с  помощью функции отопления, которой оборудована вышеуказанная система  вентиляции еще и прогреть подвал. Но для этих целей не хватает имеющихся  энергомощностей. Увы, до сих пор не получили согласование в «Крымэнерго»  на увеличение мощности электроснабжения, хотя соответствующая заявка  Госкомрегистра была одобрена еще в сентябре 2020 года, – цитирует пресс-служба заместителя  председателя Госкомрегистра Дилявера Якубова.

 

Сотрудники Ялтинского управления Госкомрегистра сохранили архивные документы от подтопления

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